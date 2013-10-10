法务 : 关于“留学”变更“人文知识．国际业务”拒签后的再次申请 ( 14641 次阅读 ) 委托人：我是一名2011年来到日本学习日语的留学生，之前我在中国一所名牌大学取得了学士学位。来日到现在两年的语言学校已经结束，和其它的留学生不一样的是，我不仅拿到了大学院的录取通知书，而且同时也收到了一家装修公司的内定通知书。考虑到公司的规模和自己的发展空间，我毅然决然地放弃了上大学院的机会，打算就职，从此开始我的职业生涯。于是公司帮我递交了从“留学”变更为“人文知识．国际业务”签证的申请，可是因为资料不全等种种原因，我的签证遭到了拒签。结果我现在只拿到了三十日的出国准备的特定活动资格。得到这个消息后让我茫然不知所措，一方面公司还是很需要我，另一方面我也想留在日本开始自己的职业生涯。我想再次递交“人文知识．国际业务”签证的申请，请问像我这样的情况，是否还能够办理呢？

答：您的这种情况是可以办理的，具体过程如下：

委托人是一位出生于中国东北城市的85后的阳光有朝气的青春男孩，在中国毕业于一所名牌大学的他，和其它的年轻人一样怀揣著梦想来到了这个被先进科技充斥著的国度□□日本。由于缺乏语言基础，委托人的留学生活是从日本语学校开始的，经过两年日语的努力学习，委托人在日语学校毕业后，不仅取得了日本语一级的证书，而且还以优异的成绩拿到了大学院的录取通知书。与此同时，他也意外的接到了一家装修公司的内定通知书。面临人生的重大抉择，是上大学院还是就职呢？最后经过反复思考和家人亲友的建议，委托人还是决定放弃了大学院进学的机会而选择了就职。委托人考虑到就职后会对自己的未来有一定的发展空间。本以为从此可以在日本凭借自身的努力开启安定的国外奋斗历程，但是当会社为委托人递交签证申请后，由于递交了一些错误的资料和在解释职务内容上材料不足，入国管理局怀疑委托人就职的真伪，他的签证遭到了拒签。之后委托人拿到了一个月的出国准备的特定活动的在留资格，这个消息似晴天霹雳般完全超出了委托人以及就职公司的预想，根本无法接受让委托人回国的这个事实。委托人就职的这家公司是一家在日本年营业额超过五亿的内装公司，很难想象如此规模下就职的签证申请也会被遭到拒签！不过再难接受的事实也必须去面对，经过痛苦的挣扎和与公司领导的商谈，委托人决定再次递交签证申请，不过已经有过拒签的情况下，再次递交申请是否能够取得在留资格是让委托人最为担忧的，伴著这样忧虑的心情，委托人来到了我们事务所。

我们一方面听取了委托人的仔细诉说，另一方面向入国管理局仔细询问了委托人签证拒签的具体原因，经过多方努力，我们了解到委托人拒签的原因是因为公司在签证递交材料方面不具备专业性，在资料递交的时候让入国管理局误解为委托人所从事的是简单的体力劳动，所以遭到了拒签。我们为委托人递交了再次申请的手续，经过了漫长的等待，委托人终于盼来了他梦寐已久的结果，签证下来了。也许是因为过程太过煎熬，所以当委托人得知这个喜讯的时候，怎么也抑制不住内心的狂喜，立即来到我们事务所向我们道谢。言语之中，我们不仅能够感受到委托人拿到签证的那种轻松的心情，而且从对话中我们也可以体会到委托人那种苦尽甘来和对未来生活的向往。

相信有著同样烦恼的朋友还有很多。同为身在海外的中国人，如果您也有著同样的烦恼，或者签证以及法律方面的问题，请不要放弃，可以随时打来电话或者来我们事务所直接无料相谈，我们行政书士法人ＫＩＳ近藤法务事务所希望能够以我们的专业知识和丰富的经验帮助您解决一切签证方面的烦忧。