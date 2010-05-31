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汽车 : 童心未泯 适合大小孩们的可爱代步车 ( 22952 次阅读 )



明天就是六一儿童节了，对于许多童心未泯的成年人来说，这个节日同样值得庆祝。编辑今天就为这些大孩子们推荐6款时尚可爱的代步小车，大家不要错过。



瑞麒X1



瑞麒X1



瑞麒X1 [参数] [报价] [图片] [新闻]



瑞麒作为奇瑞汽车的中高端品牌自2009年3月19日成立以来已经发布了多款新车，其中M1轿车作为瑞麒品牌的第一款新车已经成功上市，X1将作为瑞麒在微型车市场上面推出的第二款新产品也于近日正式登陆中国市场。瑞麒X1来源奇瑞发布的五娃概念车JJ，该车与M1同样定位微型车市场，不过瑞麒为了细分微型车市场，将X1赋予了Cross风格并且定位于迷你SUV，目前这一级别的车型在国内市场并不多见，瑞麒X1目前在国内市场的主要对手是来自长城的迷你SUV，此外已经在市场上销售多年的众泰5008也同样是一款微型SUV，所以也会对瑞麒X1构成一定的竞争力。瑞麒X1采用奇瑞 SQR473F1.3L发动机，最大功率可达61kw(82马力)，最大扭矩为114N·m，配备五速手动变速箱，首发车型只有前驱车型。



瑞麒X1此次仅推出1.3排量四款车型，瑞麟X1舒适型标配ABS/EBD基本主动安全装置，但未配备安全气囊，其它如安全带未系提示、前后雾灯以及手动空调等基本配置一应俱全；瑞麒X1豪华型在舒适型基础上增加了前排双安全气囊、铝合金轮毂、单碟CD以及后视镜调节等配置；瑞麒X1精英型在豪华型基础上增加了前排侧气囊；瑞麒X1尊贵型则在精英型基础上增加了电动天窗配置。 上一篇 - 下一篇