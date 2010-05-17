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汽车 : 奔驰E级加长版6月1日上市 ( 22537 次阅读 )



4月23日，奔驰E级加长版在北京车展全球首发亮相。而近日编者获悉，这辆全新的长轴距E级轿车将于5月28日下线。编者随后查阅了北京奔驰的官网，发现官网上公布了这么一段话：“梅赛德斯-奔驰全新长轴距E级轿车 距离至臻卓越座驾驰抵还有17天21时53分12秒。”也就是说，国产的E级加长版上市时间定在了2010年6月1日早上8点。



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全新长轴距E级轿车是一款专为中国市场开发的豪华轿车，首批上市车型包括E260L CGI优雅型、E260L CGI时尚型和E300L时尚型三款，而E200L则会推迟到2011年初才会上市。预计先期上市的三款车型售价区间在50-70万元，而E200L上市后估计会将价格拉低到40万元的区间内。国产加长奔驰E级车身尺寸长宽高分别为5012/1855/1464mm，轴距3014mm。暂时提供两款动力组合，分别是1.8T CGI发动机匹配5速手自一体变速器，以及3.0L自然吸气发动机匹配7速手自一体变速器。



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内饰方面，长轴距版E级轿车秉承了奔驰品牌一贯的设计风格，配置丰富，做工细腻且用料上乘，无论是实木装饰、真皮的质感、还是铝制装饰件，以及覆盖整个中控的软性材料，无一不体现内饰的豪华典雅。同时长轴距版E级对后排乘客的照顾也更加的贴心周到。 上一篇 - 下一篇