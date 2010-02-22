教育 : 中国父母最容易犯的十大错误 ( 28198 次阅读 )





1）让保姆，爷爷奶奶带孩子。不自己亲自照顾。很多中国父母以为孩子只要身边有人看著，没有生命危险就好。其实从出生开始，孩子就需要和别人交流。我们很多家庭的孩子，是在没有关注的环境下长大。脑子会变得怪异呆滞。然后永远缺乏爱的安全感。



2）把孩子当炫耀比较的对象。中国人一方面爱面子，一方面想鼓励孩子上进。常常说，你看人家孩子多用功，成绩多好。人家又得了什么奖。你每一次把孩子和别人比，只带给他多一份不满和痛苦。对于事情没有什么帮助。 这种比较和竞争的心里，也导致中国人团体比较无法和谐合作做事。喜欢互斗。否则中国人的团队合作永远不如人。



3）不尊重孩子的隐私和权利。很多父母抱著传统的观念，把父母摆在权威的角色。认为子女是属于父母的。这种不把孩子当一个拥有完整权利个体的错误观念，导致个人和社会的很多不良的后果。这种尊重的精神是我们社会所缺乏的。导致社会缺乏服务和尊重的观念。不被尊重的人以后也不知道尊重别人。



4） 把孩子塑造成自己想要的方向。 很多父母把自己一生的遗憾寄托在孩子身上。一直逼孩子往自己以为是正确的路走。 即使孩子并不适合，或者不喜欢。当子女长大回想起童年，尽是不快乐的回忆。的确是些愚蠢父母的作为。



5）把学校成绩当成一切表现的指标。认为越用功越好。 很多父母愚蠢地以为学校的成绩代表一切。人生的目标两个，一是高考，二是留学。目标订清楚了。父母剩下的工作，就是用一切威逼利诱苦肉哀求，来达到这个目的。学校的成绩并不代表一切。反而是全面的能力，活力，毅力，性格，才是影响他们一生的重要因素。



6）认为早起很好。 睡觉就是懒惰。成长中孩子需要充分的睡眠。睡不足会影响发育。脑力会减退。我们的孩子需要充分的睡眠。全国违法让孩子在周末学习或晚睡觉的教育人士应该用严厉的法律措施来禁止。



7）认为孩子不应该做家事，应该把时间拿来学习。社会学家调查的结果，在家常做家事的孩子将来生活比较幸福。可能是因为处理事情的能力比较强。所以长大以后比较不容易有挫折。或者比较能面对挫折。中国的父母为了让孩子学习，剥夺了一切孩子做家事的机会。剥夺了他学习工作，学习分担责任，学习面对问题的机会。教养出一个个只会解几题数学(又解不好)的傻孩子。



8） 缺乏幽默感和轻松的一面。 或许因为各种压力，家庭的基本气氛就是逼孩子学习。父母因为生活压力，失去了幽默感，失去了轻松。一切都是逼，都是赶，都是高考。实在不知道人活著是为什么。



9） 认为父母的爱可以是对子女任何不合理要求的借口。男女之间，爱并不是为一切所欲为的借口。或许因为电视剧演太多了。很多人以为爱就可以当一切的借口。很多父母常对子女说的一句话：我们这样做，也是因为爱你，为你好啊。 想用这句话堵住子女的反驳。这简直荒谬。要求不合理就是不合理。别把爱扯进来当挡箭牌。父母的要求应该要合理。让孩子心服口服。



10）认为养孩子是坚苦的义务，不是享受。 中国父母，经过传统的教育，习惯把养育儿女当成艰苦的义务。也因为这个苦，而常常暗示或明示子女要回报，孝顺。比较正确的态度是养孩子是一种上天赐予的享受。应该享受和子女相处的时光。享受看著他成长的乐趣。



