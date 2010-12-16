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游戏 : 索尼发布[杀戮地带3]神枪、军绿无线手柄 ( 24766 次阅读 )



索尼PS3独占FPS新作《杀戮地带3》将在明年2月24日正式发售，专为神枪手们配备的集成PS Move控制器的Sharp shooter游戏枪和军绿色DualShock 3手柄也在今天亮相。







《杀戮地带3》的一大新特性就是加入了对PS Move控制器的体感支持，索尼于是专门为该新技术的使用打造了Sharp shooter神枪。整体来说，Sharp shooter神枪非常结实、重量很轻，左、右手习惯操作玩家尽可使用，各键位也非常方便操作。



Sharp shooter最核心的设计当时就是PS Move体感手柄的加入，Sharp shooter枪管前端就是PS Move的主手柄，它可以为玩家带去最精准的动作感应；枪托部分就是PS Move的副手柄，它提供了传统按键操作；开始键和选择键分别置于枪管后端两侧；RL火箭发射键位则置于枪托底部；PS Move主功能发射键位于扳机下方的枪托上；Lock锁定按钮则位于扳机后方。



除了专用于《杀戮地带3》外，Sharp shooter兼容《美国海豹突击队》、《化解危机：毁灭风暴》、《死亡空间：撤离》，日后还会更多游戏加入支持Sharp shooter体感操控。



Sharp shooter将在明年2月份与《杀戮地带3》同时上市，。与此同时，索尼还推出了一款军绿色DUALSHOCK 3无线手柄，它同样会在明年2月上市，售价54.99美元。 上一篇 - 下一篇