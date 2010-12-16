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游戏 : 日本封杀色情动漫 高桥留美子等作家反对 ( 25212 次阅读 )



据日本媒体报道，由东京都知事石原慎太郎发起的提案《东京都青少年健全育成条例修正案》将于今日起生效，这项旨在封杀日本未成年人色情动漫和游戏的法案在13日于东京都议会总务委员会上进行的投票中获得了多数票赞成。



此法案核心内容为：动画、漫画及游戏中未满18岁的角色定性为“非实在青少年”，任何对这类角色作性描述的作品，出版商及书店均应自觉拒绝将其售给未成年人。法案还要求未成年消费者能够购买到的动画/漫画/游戏中，低龄卡通角色已不可出现过分成人化的剧情，类似《乱马》《IS》这种有YY内容的漫画作品也将被划成18禁。



此法案遭公司与作家大规模反对



这项法案提出时曾在日本引起了轩然大波，遭到了动漫业界的反对。已有包括高桥留美子、高桥洋介等在内的知名动漫作家联名表示反对，而像角川书店、讲谈社、小学馆、集英社等十大知名出版社将会以退出明年春季举行“东京国际动漫展”的方式表示抗议。



很多作家同时又指出“非真实存在的青少年”中有关角色、年龄判断的界定含糊，同时担忧政府日后可能以此为据，对漫画进行限制打压，从而扼杀漫画家的创作自由。



业界与政府的博弈仍在继续



作为当今世界“第一动漫大国”，日本从四五岁的小孩到七八十岁的老人都无比钟爱动漫，日本仅在漫画业上每年的利润就在六千亿日元(约合470多亿元人民币)以上。如此大的影响力与产业规模，因此过去即使政府有想对其进行进一步管理，也没有做出如此大的动作来，比如20世纪90年代初，日本地方政府相继制定青少年保护法案，出版界也稍微收紧了自我审查的尺度，但有关争议一直未曾平息。



今年这项法案也曾因为受到太大规模的阻力，就算在日本政府也曾一度以“在修正案还未对管制的具体标准作出规定的情况下，如通过该条例显得太过仓促”，使法案的表决拖延了数月之久。



该法案未来如何，对未成年色情动漫的设限将何去何从，还得看各大党派以及日本政府与各种利益之间的博弈。

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