



美国苹果公司的平板电脑“iPad ”今年5月登陆日本，吸引了1200人来到东京银座的苹果直营店门口排起长龙。今后，iPad热潮还将愈演愈烈。

“iPad”除浏览网页外，还能下载电影游戏等，十分方便，它使用的触摸屏能给人直观的操作感受，苹果公司称：“年纪大的用户也能轻松操作。”

此外，“iPad”的电子书下载功能也备受关注。人们不必为冷门书籍下架而烦恼，通过下载就可以浏览想购买的书籍。日本民间某调查公司的首席分析师莳田佳苗称：“此功能可能会引发一场出版界革命。”

“iPad”在企业中也被广泛应用。东京某婚纱店为提高婚纱销售额购置了45台“iPad”。负责人表示，“比起厚重的相册，它能便捷地展示每一件礼服”。 客人能一边欣赏模特身着礼服的短片，一边想象婚礼当天的情景。

面对“iPad”热潮所带来的巨大商机，日本夏普和韩国三星也紧随其后研发同类产品。随着产品种类和服务的增加，这一热潮预计明年还将继续升温。

索尼和夏普于12月10日也正式发售了各自的电子书阅读器，并开始提供电子书下载服务。索尼和夏普目前提供的电子书数量分别为1万数千册和约2.4万册。两大家电巨头同时推出电子书标志着日本也将正式进入电子书时代。

可用来看电子书的美国苹果公司平板电脑“iPad”已于今年5月发售。索尼和夏普希望凭借日语显示方面的优势以及丰富的内容来同iPad分庭抗礼。

12月10日，家电卖场等销售点很快便有商务人士前来试用新品以确认其性能。

位于东京都新宿区的伊纪国屋书店新宿总店还为索尼阅读器“Reader”辟出专区。索尼市场部负责人表示“（Reader）无限接近于真书”。该店店长西前秋幸称，“阅读器已经准备到位。纸质书以外的选择更加丰富了。”

夏普发售的“GALAPAGOS”并不在店面销售，而是采用邮递或网购形式。夏普于12月10日宣布，不仅家电商店，全家、罗森等全国约2.4万家便利店内都提供订购申请表。





