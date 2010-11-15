【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

法务 : 从日本去香港旅游要办签证吗？ ( 19543 次阅读 )



问：暑假想经过香港，玩两天，才回国内，请问在日中国人去香港要签证吗？



答：请办一个香港入境许可申请，很容易的。



一、所需材料



1、当事人护照或旅行证及其复印件



2、当事人证明照片1张（5cm×4cm）



3、填写《香港进入许可申请表》



二、香港进入许可（短期）种类



1、持用中华人民共和国有因私普通护照、在日本连续居住1年以上、具有合法在留资格且办妥再入国许可的中国公民可申请每次停留14天的两年多次有效进入香港许可。在此情形，须提供外国人登录证及复印件，护照需有不少于2年的有效期。



2、持用中华人民共和国因私普通护照、具有合法在留资格且办妥再入国许可的中国公民可申请每次停留14天的三个月两次有效进入香港许可。在此情形，护照需有不少于4个月的有效期。



3、持用中华人民共和国旅行证、具有合法在留资格且办妥再入国许可的中国公民可申请每次停留14天的三个月两次有效进入香港许可。在此情形，旅行证需有不少于4个月的有效期。



4、持中华人民共和国旅行证、具有合法在留资格且办妥再入国许可的台湾籍居民可申请一年多次、每次停留14天的入港许可。



三、香港进入许可之特别规定



1、持用有效的中华人民共和国因私普通护照过境香港，可凭联程机票在香港停留7天以内，无需申请入港许可。



2、持用“台湾居民往来大陆通行证”的台湾居民可在符合一般入境规定情况下，以访客身份在港停留不超过7天，无需按现行规定同时持有效的内地入出境签注。



3、持中华人民共和国旅行证者，无论过境香港或以香港为目的地，均须事先办理香港进入许可。



4、上述规定适用于在日本常驻且持用因公护照者。



5、受理旅居海外的中国公民申请赴港学习、居住、工作、培训等的办法与外国人之情形相同。



四、基本费用：1000日元 加急另收取3000日元



五、取件



1、请持取证单，于取证日上午9:00-12:00，到领事馆一楼领事大厅领取。如丢失取证单，当事人必须持附照片的有效证件亲自来馆，并办理有关手续。



2、可由他人代取。



3、领取入港许可后，请在馆内确认入港许可的各项内容，如有疑问，请向窗口咨询。



以下单位可代办入港许可



东京华联旅行社



电话：03-3571-1132



传真：03-3571-3574



横滨华联旅行社



电话：045-662-0157



传真：045-66301490



香港中国旅行社



电话：03-3273-5512(日)



03-3273-7919(中)



传真:03-3273-2667



中国国际旅行社



电话：03-6403-5666



传真：03-6403-5667



中国青年旅行社



电话：03-5733-3353



传真：03-5773-3350



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