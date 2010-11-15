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理财 : 在日华人与日本年金 ( 29865 次阅读 )



在日本，中国人与日本人一样，加入厚生年金或国民年金的保险，月月交纳保险费，那么，人到了退休年龄后，能不能也与日本人一样领取年金呢？



有固定住所者需加入年金

问：外国人加入国民年金、厚生年金与其在日本的时间长短、在留资格（如留学生、就学生、

就职者、日本人配偶、永住者等）等有关系吗？

答：凡在日本有固定住所的人，都要加入国民年金，这与国籍、在留期间的长短没有什么关系。

在会社就职者，就要加入厚生年金。

问：外国人加入国民年金、厚生年金，需要办理什么样的手续、提供什么样的资料呢？

答：加入国民年金，本人必须到市区町村的役所去，办理“被保险者资格取得届”。

如是厚生年金保险，则由加入者所在单位到社会保险事务所，办理“被保险者资格取得届”。

在办理手续时，需要带上本人的年金手账。领取年金跟国籍没有关系

问：外国人按规定交纳年金保险费，人到退休年龄时，能与日本人一样领取国民年金或厚生年金吗？

答：领取养老年金的资格是，只要交纳保险费期间、免除期间、合算对象期间加起来满25年的话，就可以领取年金，这与国籍没有关系。

另外，领取障害•遗族年金也与国籍没有关系。

“免除期间”是，指加入者因收入少、交纳年金保险费有困难时，允许免交保险费的一种制度。

但是，本人必须到市区町村的役所去办理申请手续，而且因家庭成员构成的不同，认定的基准也不一样。如果获得批准的话，保险费可全免掉或免掉一半。

“合算对象期间”是，不反映年金额度，但可以算作领取年金资格的必要期间。

问：归化、永住以外的外国人，领取年金的条件、手续也一样吗？

答：申请领取年金，本人必须要办理裁定请求书的手续。本人也要提供住民票、户籍印影件等资料。外国人如有合算对象期间的话，必须提供这段时间的证明资料，如外国人登录原票

事项记载证明书、护照的印影件、永住许可书等。



回母国可以领取年金

问：外国人回国后，在母国还能继续加入国民年金或厚生年金吗？

答：外国人在国外是不能任意加入上述两种年金保险的。

问：外国人按规定交纳满年金保险费，回母国后还能继续领取年金吗？

答：只要符合领取养老年金的条件，到了领取养老年金的年龄，本人无论在日本，还是外国，都能领取年金。

问：跟外国人年金有关的合算对象期间是在什么样的场合、什么样的条件下，可以作为年金计算年限的？

答：合算对象期间是指以下的情况：

归化者、永住者的在日本居住期间，凡在昭和36年（1961年）4月至昭和56年（1981年）12月，年龄在20岁至60岁的，没有加入国民年金保险，这段时间都可以作为计算年限。

归化者、永住者在海外居住期间，从昭和36年4月起，年龄20岁至60岁，取得日本国籍前的时间，也可以作为计算的年限。



外国人回国可以退保险费

问：目前，在日本的中国人有多少人没加入国民年金？对此有没有什么救济的措施？

答：要掌握没加入年金者的人数是很困难的。目前，对没加入国民年金者，没有救济的措施。

对外国人设“合算对象期间”，就是尽可能给外国人领取年金的权利。

问：在年金方面，外国人与日本人有没有不同的地方？

答：对外国人设有“退出年金保险可一次性退保险费”的规定。只要交纳保险费在6个月以上、不具备领取养老年金资格短期居住在日本的外国人，在其回母国后的两年里，可以办理申请退保险费的手续。

退保险费的数额，根据加入国民年金时间的长短决定。

6个月至12个月 3万9000日元

12个月18个月 7万9800日元

18个月至24个月 11万9700日元

24个月至30个月 15万9600日元

30个月至36个月 19万9500日元

36个月以上 23万9400日元

厚生年金保险因所交纳的保险费，是根据每个的工资额决定的，故按加入期的平均工资决定支付的额度。

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