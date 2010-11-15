1．住民税是啥？
住民税就是你所住的区或者县管你要的费用。这些费用主要是用来建设区或者县的无料的公园，图书馆等基础设施，还有给保护我们的警察叔叔开支。住民税分为2部分，住东京都的话是都民税+市町村民税；东京都以外的地方是县民税+市町村民税。至于是由哪个区来收费，是由你本年度1月1日所住的地方决定的。住民税都是下打租，就是说今年交的是去年1月1日你所在的区域的费用，所以有的朋友今年没有人向你缴取，不一定代表明年也不会向你缴取。
2．外国人要不要缴住民税？
从东京都税局的主页上来看，只要你在日本的本土，而且有固定的住所，就有义务要缴住民税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j15
3．住民税税率是多少？
从今年的1月1日开始，税率统一涨到了课税所得的10%。这里所说的课税不是你的纯收入，有一个计算公式，比较复杂，本人没有研究明白，sorry了。
对所求金额比较大的纳税者，最多可以分4期缴纳，分别是在6、8、10、1月。
4．住民税是否可以减免
答案可以肯定，可以减免。在受灾，或者有病，发生了巨额医疗费的时候，可以部分减免住民税。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j8
5．我们应该怎么办?
只要产生这个费用的人，都可能是在去年的年末填过一个A3大小的绿色表格，一般的会社都会有，就不说了。有的留学生打工的地方也会有，但一般个人开的小店是不会有的。
我留学的时候也有过好几次，当时也不知道是干什么的，店长就说带自己的章来，盖上就完了，写也只是写个名字。
其实就是这张纸让我们产生了费用，这个费用的计算方法，请参考下面的网址
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html
我试了一下，当给与所得是300万的时候，住民税是26万多。
而当你添入2个扶养控除的话，住民税就会减少到19万多。
6．不交会有什么后果？
还是那句话，出来混，早晚要还的。虽然我感觉不至于影响到签证，但对于那些想在日本长住的人来说还是交了为好。
因为当申请永住或者归化的时候，都要提供前3年（现在可能是1年）的纳税证明，如果没有这个的话，对申请很不利。而且住民税会发生滞纳金，晚交不如早交。