【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

旅行 : 春秋航空使用感受 ( 23639 次阅读 )



成田空港篇

9月27号当天乘坐巴士抵达成田空港一号航站楼南区。换登机牌后在一号航站楼南北区中间的麦当劳里抱了本大部头装知识分子咂了1小时可乐。通过安检办完出国手续后向58号登机口出发，春秋航空的登机口在最尽头，走啊走啊走，总之非常遥远。在漫长的路途中顺便赶在烟草涨价前买了几条备粮，价格还是2000日元一条。

预定下午1点55分起飞的飞机两次延时，最终登机时间延误1小时。要在国内转机的同学，订国内线时最好有个提前量，别到时候赶不上国内航班。此处友情提示登机前不要提前起身排队，我亲眼所见N多人在扛著大包小卷排队20分钟后被告知延时的悲剧。

进入机舱后感觉空客A320的机体比较新，但经过春秋航空改装后的座位很狭窄，考虑到机票便宜我就忍吧。此处提醒身高超过一米八的同学，最好在订票的时候加几百日元订前几排的座位，腿部空间相对宽敞一些。飞机上没有书报杂志美丽空姐等任何可以消磨时间的东西，所以最好自带书籍杂志自娱自乐。春秋航空不免费提供任何固体液体，润喉果腹只能花钱购买饮料和零食，同学们也可以在安检过后先买瓶饮料带上飞机，不过价格都差不多怎么样都可以咯。飞行途中有空哥带大家做体操，左三圈右三圈脖子扭扭屁屁扭扭……

飞行时间3小时过程比较平稳没有剧烈的颠簸，我预备的降落伞救生筏等这回也没派上用场。北京时间下午5点到达上海浦东机场一号航站楼。

关于本次航班延误有个小插曲，在成田空港候机时对延误的解释是飞机需要时间加油，起飞后空姐的道歉中提到是因为机械故障才造成延误；估计是怕在登机前引起恐慌才没说出真相。

茨城空港篇

为了良好完成本次作业，让同学们更好的了解春秋航空茨城上海线，25号周六中午我赶到茨城空港进行了空港见学（其实主要是怕以后走茨城空港找不准路提前踩踩点，有点虚伪了哈）。25号茨城出发的航班是准时1点55出发的，很多日本人也在茨城空港二楼的展望台参观这架春秋的飞机起飞。

订票篇

订票时有三点提醒大家一下。

一是春秋的订票系统是预约后30分钟不完成支付手续系统自动取消预订，被取消掉之后再回头重新预定可能便宜票就被别人订去了。所以预订机票时最好手头准备好信用卡可以及时完成支付手续。

二是乘机者需要用本人名义的信用卡来进行支付，因为办理搭乘手续时需要出示支付时用到的那张信用卡，让别人代理支付的话可能会在登机时麻烦。一般日本出发航班管理的不严格，但是上海出发回日本时管得比较严。

三是现阶段每个月总有两三个航班是从成田而不是茨城出发，大家订票的时候注意出发机场，不要发生人到了机没有的悲剧。10月份中4号18号和25号三天的航班是由成田空港出发，其余的都是由茨城空港出发。

希望能给大家使用春秋航空时带来些许参考。

上一篇 - 下一篇