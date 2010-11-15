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法务 : 被拒签后的家属签证经验 ( 11789 次阅读 )



1. 在留不许可

我和我老婆去年9月结婚的，10月开始帮她申请（本人3年技术签证）但是没想过被拒签的事，过分自信了，只交了入管要求的资料。

12月末，收到不许可通知书。

然后去入管相谈（找个律师陪著，基本没用，就我自己和入管的人谈）。拒签理由是我没有持续性收入，生活不安定。当时提交了一份1年份的纳税源泉簿，问我每月收入为什么那么低。08年的公司效益不好，开的是政府助成金，跟入管的人说明情况，说工资的事情已经恢复了，告诉我半年后带著新的工资证明重新申请。我问了是否对我的婚姻存在怀疑，入管的人说没有。

2. 短期签证拒签

郁闷到春节，2月底的时候又帮老婆办了短期，公司役员给担保的。由于领事馆打电话时，我老婆没接到电话，莫名其妙的被拒签了。

3. 取得在留

今年8月底再次申请。

提交的材料，是入管要求的。

补充的材料是住的房子的藤本（我弟弟的），我和弟弟的关系公证书，借住契约书。

3个月的工资单。银行通账（3个月公司的入金证明）。09年的纳税证明。

给予所得源泉徽收票等的法定调书合计表（貌似今年新要求的）。

雇佣保险（或者社会保险），给老婆的送金证明（不需要太多，最好分多次，每次20万左右，具体视个人条件，我是3个月汇一次的）。还有给老婆邮寄礼物时的邮局开的发票（东西价值不限，可以说明夫妻关系）。

给老婆写的邮件复印件（感觉这个比较重要，我的list就有300多封，基本分开时日子，每天就写一封，可以证明夫妻关系的亲密度，拿感情分）。

一个多月后，拿到在留（提一下，我的签证明年2月到期，给我老婆下的是3年的）。

4. 总结

被拒签时，并不一定要失去希望，首先一定要到入管去相谈，找到被不许可的原因，最好的就是征求对方的意见，看对方比较在意的是什么，问你的问题也要记住，再次申请的时候针对前次的问题做好准备。重新申请前，准备好材料后不要急著提交，最好找律师相谈（有很多那种无料相谈的），这样可以得到很多最新的入管要求，一般都会得到一些好的建议。

针对最近大家的一些问题，也回答下。关于户口不在一起的问题，个人感觉这个影响不大，我和老婆都不在一起，如果一定要提交的，写个理由书就行了，说明中国的户口政策和日本不同，更改需要很多时间，自己没有长时间回国时间。

这只是我的申请的经历，毕竟每个人的情况都不同，希望有可以大家借鉴的地方。

（BHLEON）

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