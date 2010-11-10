【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

数码 : 秋叶原车站迎来建站120周年 ( 1462 次阅读 ) 11月3日，东京秋叶原车站恰逢建站120周年，因此举行了与乘客的互动活动。秋叶原是世界闻名的“电器一条街”。图为两名日本小孩在东京秋叶原车站身着列车员服饰拍照留念。

一出秋叶原站电气街口，500多家店铺鳞次栉比，分布着日本最大的电器街。秋叶原站电器街之所以出名，是因为从家电产品到配件等与电子有关的任何产品都齐备且价廉。还有免税店，经常成为外国旅游团的行程之一。

近年来动画迷和游戏迷等所谓“御宅族”大举来访，经营塑料模型、图片等的玩家店不断增多。由于媒体频繁报道，在世界上知名度也在提升，在外国游客中简称“AKIBA”，是颇有人气的旅游点。



秋叶原

这里聚集了所有厂家的家电、电脑以及经营其他地方无法买到的电子零件的专卖店、免税店等，是世界上最大的电器街。另外，最近经营动画片和漫画的所谓御它族系商店急剧增加，作为御它族系文化的发祥地，开始为海外所熟知。尤其是女服务生们都打扮成女仆模样的咖啡店“女仆茶室”深受人们的喜爱。在街角处也经常会看到一些人打扮成动画片里的主人公站在那里。站前在进行重新开发，建起了一些设有网吧的高层大厦，供IT企业和大学设施入驻，除此还盖有专门经营餐厅的大厦等。可以说今后秋叶原地区将会与时代共舞，不断地发生变化、不断地发展壮大。



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这是一家以首都圈为中心的家电量贩店。在秋叶原，包括免税店和电玩专卖店“ASOBITCITY”，共有9家店铺。除了计算机，还有钟表、照相机以及带食品的玩具、卡通人物、游戏机、乐器等，每一家店铺都划分有自己的专卖领域，所以可以轻松地买到您想要买的商品。

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