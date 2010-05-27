



乘大型邮轮来日本九州岛观光的外国游客日益增多，特别是中国游客数量提升明显。来福冈旅游的中国邮轮乘客今年预计将在当地消费29亿日元。停靠九州的外籍邮轮数量今年预计将增至164班次，是5年前的3倍多。来往中国的邮轮停靠福冈博多港的班次数量尤其多，该港今年也将成为接待外籍邮轮最多的日本港口。



由于邮轮乘客会为当地带来巨大经济收益，地方政府和旅游公司都致力于吸引更多外国游客，通过更丰富的项目来提升导游服务。意大利的歌诗达邮轮于 4月30日上午8时停靠在博多港的箱崎码头。该邮轮从上海启程，提供5夜行程，停靠站包括韩国的济州岛以及日本的福冈和长崎。船上乘客约1400人，大多数来自中国。乘客入关后就在天神地区开始购物，并参观太宰府神社和福冈塔。晚7时许，福冈市政府官员在港口为乘客送行，邮轮驶往下一站长崎。



自2006年以来，停靠九州岛的邮轮数量开始上升。近几年来这种旅游方式也在中国流行起来。九州距中国较近，往往是邮轮旅行的一个项目。数据显示，外籍邮轮停靠九州的数量从2005年的50次增加到2009年的121次，今年由于上海世博会的缘故还将增加40次。邮轮在九州停靠次数最多的港口为博多港，达69次，而5年前，停靠博多港的邮轮只有两个班次。去年，仅来自中国的邮轮停靠就有24次，共带来2.93万名乘客。



福冈市政府派官员与邮轮公司谈判，并启动针对外籍船舶的减税、港口和仓库费用减免等措施，以促进当地旅游业发展。预计今年停靠博多港的中国邮轮数量将达66次，是去年的3倍之多。福冈市政府指出，许多乘客都在天神地区购买电子设备、化妆品和食品，此外还乘坐出租车、巴士及餐饮消费。一名政府官员表示，日方将为接待游客进一步做好准备，包括减少游客在语言和地域方面的障碍，确保当前的邮轮旅游热不会是昙花一现。