【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

旅行 : 利用自由行门槛降低 日本游成本降10%~30% ( 22950 次阅读 )



从7月1日起，月收入达到5000元人民币的中国公民即可申请日本自由行。此前，日本对中国旅游者自由行的门槛是年收入25万元。此举将使得参加赴日自由行的游客从中产阶级扩展到工薪阶层，十分有利于吸引更多的中国游客，这和目前动辄六七千元的日本团队游相比要省去10%~30%费用。



自今年7月1日起，日本全面扩大中国公民赴日个人旅游签证申请范围，包括受理地域、送签代理和申请人群的三个方面的范围扩大，尤其是对收入门槛大幅放宽。具备一定资信能力的个人将可为自己及同行的亲属申请个人旅游签证，或为单独成行的二等亲之内亲属申请个人旅游签证。



此次确定的资信能力，是指拥有稳定的工作及持有国际信用卡金卡或与此相当的能力。记者了解到，大部分国际信用卡公司的金卡申请条件是月收入 5000元左右。



此外，赴日旅游签证受理从7月之后，将从目前的3个日本使领馆，扩大到内地所有日本领事馆，全国可从事送签代理的旅行社从49家扩大到 290家，这将使游客各项成本降低。



尽量坐地铁少打的



记者在一些机票网站看到，7月份，北京、上海、广州等城市往返日本东京的机票价格大多不足3000元。以7月1日出发，6日返回为例：北京往返东京的机票价格为2800元；上海往返东京的机票价格为3000元；广州往返东京的价格则仅为1260元(不过，该特价往往很难买到，一般也在接近 2000元以上)。酒店方面，日本不少四星级酒店报价仅为500~600元人民币/间夜，如果两人合住，每人六晚酒店费用也就1500元左右。



游客如果想在日本自己逛街，最好坐地铁。例如成田机场到东京市区，坐地铁或电车只需1500~3300日元，出租车则需24000日元。



自由行和团队游各有利弊



从费用上看，自由行费用总体比团队游价格便宜，但需要自己安排机票酒店交通语言等，也可以找旅行社代订机票和酒店，但现在各大旅行社较少有日本自由行产品去选择。



从自身经历看。如果游客很少出国，无任何日语基础，选择跟团才能圆满完成游程，而且还能省去很大一部分在日本当地的交通费。相反，如果两三个人结伴去日本，其中有人去过日本，懂少许日语，选择自由行就会玩得尽兴。



避开7月初出行。由于7月是自由行门槛降低后的首批赴日行游客，届时可能掀起日本游的热潮，机票和酒店价格也将水涨船高，建议7-8月有计划出行的游客及早去预订机票和酒店，目前正处于价格比较优惠的时间段。 上一篇 - 下一篇