



极限驾控体验赛道激情，竞享奥迪A6L带给您全新的感受，奥迪“第6日，赛道日”——奥迪A计划挑战赛，是2010年开春以来，国内高端车市场掀起的一场精彩大戏，活动不仅对奥迪A6L卓越的产品性能进行了激情演绎，更让人们对奥迪传递的“尊贵、进取、动感”有了更深的认同。



即使埋头于一周工作，拥有奥迪A6已经不同。唯进取者尊享多面人生！



第一天， 运筹帷幄；第二天， 身体力行；第三天， 博采众长；第四天， 稳操胜券；第五天， 荣辱不惊；第六天， 赛道激情——



2010年5月2日至5月8日，“第6日，赛道日”——奥迪A计划挑战赛在广东国际赛车场激情上演，由广东省13家一汽大众奥迪经销商组成的13支队伍，在国际专业赛道上展开激烈的角逐，让客户和众多媒体共同领略不一样的驾驭，感受不一样的奥迪A6L。



奥迪A6赛道日



参与本次活动的车型是奥迪A6L、奥迪TT。为期6天的赛道挑战赛分为“赛道挑战季” 与“赛道征服季”。通过挑战季的角逐，活动决胜出120名奥迪赛道精英，晋级进入最终的“赛道征服季”，最终决出本次活动的冠军。



“赛道挑战季”



5月2日至5月6日为“赛道挑战季”，活动在精彩的车舞表演中拉开了帷幕。两辆时尚动感的奥迪TT，一上场便是漂亮的双车同时向前、向后180°调头，引来观众一片喝彩，紧接着一个干脆利落的双车反响并排向前接右车反向180°掉头交叉，最后表演的是双车原地向前向后旋转以及惊险的紧急避让。这些高难度的动作表演，却被奥迪TT演绎得如此酣畅淋漓，在场的观众在直呼刺激过瘾的同时，不得不被奥迪TT卓越的操控性能所折服。



奥迪A6赛道日



挑战季精心设计了赛道挑战、趣味试驾、对比试驾三大科目。赛道挑战区，不断有“黑色旋风”与“白色闪电”从观众面前呼啸而过，那黑色旋风是尊贵的奥迪A6L，白色的闪电是动感时尚的奥迪TT。在激烈的赛道挑战中，成绩不断被刷新，整个过程跌宕起伏，整个赛车场洋溢着奥迪A6L、 TT所释放出的激情。在赛场的一隅，不时传来欢乐的笑声与赞叹之声，那是挑战季期间的趣味试驾区。