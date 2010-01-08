【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

汽车 : 更轻更省油 菲亚特500 ( 1759 次阅读 )



菲亚特500 是菲亚特旗下的A0级小车，其凭借讨人爱的卡通外形自诞生之后深受诸多消费者的喜爱。菲亚特500目前搭载了两款发动机，分别为1.2L引擎以及1.4L的涡轮引擎。近日据外国媒体报道，菲亚特500将会推出一款搭载更小排量发动机的车型，此款2缸发动机排量仅为 0.9L，并且加装了涡轮增压器。更多阅读：应用仿生学设计 菲亚特熊猫概念车曝光



菲亚特500



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菲亚特500在外观设计上充分显示了其独特型、创新。整车采用珍珠白车身喷涂，在配上红、绿装饰线使得整车十分年轻。圆形大灯给500添加几分可爱的气息。菲亚特500尾部的设计与车头设计相互呼应，无一例外都表现出了该车的可爱。尾灯及后行李箱的接缝均十分均匀，整体做工做到了前后一致。



菲亚特500



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菲亚特500的中控台用色采用了珠光材质，整体布局简洁、做工细致。集时速表、转速表及多功能显示仪表盘让人耳目一新。方向盘左右控制杆采用塑料材质，模具非常精细，做工质量也非常好，使用时手感以及操作力度行程适中。



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目前菲亚特500搭载的最小排量发动机为4缸1.2L引擎，最大马力仅为69匹。将推出的0.9L发动机在涡轮的加入下最大马力提升到了80匹，另外更小排量的发动机能减少更多的二氧化碳，并且在油耗方面也将得到节省。 上一篇 - 下一篇