【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

汽车 : 2010年自主品牌新能源车展望 ( 1683 次阅读 )



2009年中国汽车产销量已突破1200万辆，增长幅度超过40%。中国在迈向全球第一大汽车市场的同时，也面临着能源矛盾日益突出、自然环境日益恶化的挑战。于是，相当多的自主车企，将在2010年推出“低排放、少污染”的各种新能源车，现在就让我带大家看看2010年将有哪些自主品牌的新能源车会驶入我们的生活。



比亚迪E6



比亚迪E6.jpg



比亚迪E6



预计上市时间：2010年年初



预计售价：20万元左右



新能源技术：比亚迪E6续航里程达到400km，百公里耗电20度左右，相当于燃油车三分之一到四分之一的能耗价格。慢充可采用220V民用电源、快充可用3C充电，15分钟左右可充满电池的80%。



基于比亚迪中级车F6车型平台开发的E6，在外形设计上采用了时下流行的Cross风格，介于MPV与SUV风格的车身设计，让E6在拥有MPV车型宽敞储物空间的同时，具备了一定的通过性。



比亚迪E6车身B柱之前的设计，借用了本田奥德赛的设计元素。4554mm、1822m、1630mm的长宽高和2830mm的轴距，让E6的后排乘坐舒适性丝毫不逊色于任何一款中级轿车。



内饰方面，E6最大的特点则是采用了类似丰田普锐斯的中控台设计，仪表板被放到了中控台正中央，变速杆位置移到了中控台上边，整个中控台则和前排中央扶手分割开来。不同于普锐斯的是，E6的整个中控台采用了大量弧线，仪表板上沿就由一个大圆弧构成，这是内饰的又一个亮点。



奇瑞瑞麒M1-EV



奇瑞瑞麒M1-EV.jpg



瑞麒M1-EV



预计上市时间：2010年



预计售价：6万元左右



新能源技术：该车搭载336V 40kW大功率电驱动系统，配备40Ah高性能磷酸铁锂电池。利用220V民用充电即可，充电时间一般在4-6小时；也可快充，半小时即可充到电池电量的80%，百公里耗电仅8度。



瑞麒M1-EV是奇瑞公司推出的首款高速纯电动汽车，在动力系统方面，整车搭载了336V 40Kw大功率电驱动系统，强大的扭矩稳定输出使得整车获得极佳的低速加速性能，配备了40Ah高性能磷酸铁锂电池，高能量电池保证用户日行百里。



使用过程中充电方式对消费者来说也非常的快捷和方便，利用220V民用充电即可，充电时间一般在4-6小时；还可以进行快速充电，半个小时即可充到电池电量的80%。百公里耗电8度 该车是奇瑞推出的首款高速纯电动车。



除此之外，奇瑞A3弱混混合动力车也将于明年上市。 上一篇 - 下一篇