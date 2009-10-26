



中国汽车市场在金融危机后曾出现几个月的低速发展期，而今年第一季度以后，市场又突然高速增长。在这种波动的市场情况下，汽车企业应该怎么进行供应链管理？



林弢：供应链管理是一项很复杂的工作。在最终的整车出来之前，汽车企业可能要与5千到1万个零部件供应商打交道，并且，有的零部件的前置期可能只有2-3周，有的可能要20-30周。而出现经济危机和汽车市场波动时，汽车企业在进行供应链管理方面可参考以下做法：



1、向优秀企业包括竞争对手学习。比如学习丰田以及其他日系车企在成本控制方面、一些欧洲企业在效率方面的做法。美系车企里面，我认为克莱斯勒在供应链管理方面做得最好，尤其是在金融危机之前。



2、倾听和了解供应商，与供应商建立良好的关系。整车厂要和供应商时常进行沟通，了解它们的困难、应变能力、与整车厂的合作意愿，可以帮助整车厂改善与供应商的关系。



3、采用新的管理和采购策略。削减供应商数量是很多汽车企业优化供应链的一种做法，但是这种方法只能实施到一个限度。而更重要的是，采取一些方法优化对供应商的管理流程。另外，在供应商的选择上，也可以更多地采用较近处的供应商。比如在中国进行生产的美国车企，原先一些要从美国或墨西哥进口的零部件，也可以尝试从更近处(比如印度尼西亚)的工厂进口。



盖世汽车网：欧、美、日系汽车企业都有不同的供应链管理模式，并且它们也都已进驻中国。哪个系别的供应链管理模式更适合中国企业学习？



林弢：中国企业有机会学习已经被这些优秀车企证明是有效的好的供应链管理方法，而不必将自己的管理体系变成日式的或美式、欧式的。它们的供应链管理方式也各有利弊。中国企业应该要发展出适合中国的管理体系。虽然这种体系短期内还无从知晓，但这是未来的方向。



盖世汽车网：很多人认为日系的供应链管理模式是最好的。



林弢：我觉得它是最有效的供应链管理模式之一。



盖世汽车网：日系的供应链管理模式有什么不足吗？



林弢：日本车会给人一种印象——这些车造得太便宜了，尤其是对欧美消费者来说。虽然日本车在成本和效率管控方面做得很好，但是它们用的原材料比如钢铁也相当来说，更轻更便宜，所以这些车可能被认为是便宜货。而美国车，虽然质量不能算最好的，但是可能是最强劲的，它们更大、更重一些，使用了更结实的材料，而一些消费者可能更偏好这种车。