旅行 : 踏访《非诚勿扰》中的日本北海道 ( 1995 次阅读 )



非诚勿扰》这部电影北海道人大都没看过，但对这４个汉字认知度很好，因为这部电影，很多中国人对遥远神秘的北海道产生了兴趣，电影中的“四姐妹”居酒屋、男主角秦奋忏悔的小教堂、女主角为情所困纵身入海的能取岬，北海道迎来了一批批远道而来的中国客人。



２００８年年底冯小刚执导、葛优和舒淇主演的贺岁片《非诚勿扰》在国内上映，北海道的美景给这部电影加分不少，《非诚勿扰》成为北海道观光的最佳宣传片。日前记者沿着《非诚勿扰》北海道外景地的路线一路走去，踏访北海道东部（简称道东）的风土人情和山川美景。



《非诚勿扰》让道东的两个小城市——网走和钏路“一夜成名”，中国游客纷至沓来带动了当地旅游业，让当地人又惊又喜。



北滨车站是道东网走市一个临海小站，电影里北海道的第一个镜头就是在这里拍摄的，其实在《非诚勿扰》之前，这个小站就已非常有名，据说它是全日本离海最近的电车站，日本著名影星高仓健的作品《网走番外地》就在这里取景。小小车站候车室墙上，游客们留下各种名片和纸条。《非诚勿扰》热映之后，中国游客的名片和留言逐渐多了起来，还有中国来的新婚夫妇把结婚照片贴在墙上。



现在，《非诚勿扰》摄制组的合影高挂在小站墙上，日期定格在２００８年９月１８日，在车站外，用汉语写的“中国电影《非诚勿扰》摄影地——北滨站”大幅招牌格外醒目。



电影中让人印象最深的一个情节恐怕要数“四姐妹”居酒屋了，门口四姐妹漂亮的招贴画吸引了秦奋，这一幕让观众印象深刻，不少中国游客对这四姐妹居酒屋颇有兴趣。实际上居酒屋有，四姐妹则是导演虚构。这个居酒屋的真实名字叫“滨子”，是真理美智子一家经营的一个普通小饮食店。据老板娘真理美智子说，电影上映以后，来这里参观的中国游客几乎每天都有，游客纷纷在这里留影，也有的在这里品尝特色料理，让她的小店生意好了不少。



阿寒湖是钏路市阿寒町的一个旅游地，也是日本唯一少数民族阿伊努族的聚居地区之一，电影中从舒淇住的鹤雅宾馆就可望见阿寒湖。据宾馆负责人说，电影上映以来，中国游客大幅增加，他们特意印刷了汉语服务指南，让中国游客尽情享受美丽的阿寒湖和各种温泉服务。



电影中秦奋在一个白色小教堂里忏悔，记者慕名来到位于北海道斜里郡新光町的这个小教堂，接待我们的是牧师沢田洋子。据她介绍，因为这部电影，小教堂一下子热闹起来，迄今已有约２０００名中国游客光临，最多一天来了７个旅游团。



告别小教堂，记者一路向西，来到网走市的能取岬，这里就是电影中女主角笑笑投身大海的外景地，电影中的绝情美景给很多观众留下难忘印象，在我们抵达能取岬时，好几名从上海来的游客在凭崖拍照。



网走市经济部观光课课长影近伸告诉记者，因《非诚勿扰》很多镜头在网走取景，今年来网走旅游的中国游客猛增，超过２０００人，他们希望网走的四季风光能吸引更多中国游客前来观光。



据日本全日空公司中国室负责人朱金诺介绍，原本在中国游客赴日旅游线路中排在前五名之外的北海道，今年一跃超过大阪、京都、奈良等地，成为仅次于东京的热门旅游目的地。为此全日空还特意新设了“中日往返再加上日本国内任意４个区间”的“打包”线路，希望借日本开放中国个人游和《非诚勿扰》的影响增加中国访日游客量。

