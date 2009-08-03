【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

汽车 : 来自北欧的天籁之音—8代 ( 2168 次阅读 )



全新的第八代雅阁上市已经超过一年时间，作为本田旗下的皇牌车型，在性能和销量上不需要我再详细介绍，今天和大家关注的是这台雅阁的音响升级实录.我先来介绍一下此车的原车音响配置，这台雅阁是2.4排量中的顶配车型，原车搭载的音响全部来自先锋的产品，主机是一台单碟的导航DVD主机，前声场采用的是分体套装的喇叭，后声场是采用6X9同轴喇叭，尾箱的中间配有一个8寸的低音，其实这台车的音响配置对于普通的朋友来说也算是过得去的，但往往爱好就是这样，没有最好，只有更好，只有我们有要求，那肯定就会想办法去提高！经过与车主陈先生的一番交流后得知他对人声类的音乐非常喜爱，并且也非常喜欢来自瑞典 DLS产品的声音，其实陈先生来自前的目的已经很明确，就是看中了这个品牌的产品，有了这样的了解搭配置器材就非常简单了，我们先来看看整份配置的改装器材：



主机：原车主机

音频转换器：赛伦斯

喇叭处理器：美国K牌 KQ30（三十段均衡器）

低音处理器：豪客MQ-7 (7段均衡)

前声场喇叭：瑞典DLS DUS6.2

后声场喇叭：瑞典DLS R6A

超低音：瑞典DLS OA12

喇叭功放：瑞典DLS RA40

低音功放：瑞典DLS CA41

电容：OZ 2.0F

线材：德国RS

全车隔音：赛伦斯 上一篇 - 下一篇