汽车 : 鼓励汽车消费下一站:二手车 ( 2129 次阅读 )



继下调1.6L购置税、汽车下乡、汽车“以旧换新”等政策之后，刺激汽车消费又一新政落地。近日，商务部与财政部宣布，将在北京、辽宁、深圳等10省市开展“二手车交易市场升级改造示范工程”(以下简称《通知》)的试点工程，通过财政支持，引导企业以提高信息化水平、推进市场服务功能升级、改善交易环境为重点进行技术改造，促进二手车交易量持续增长。



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分析人士指出，政府推出新政对规范二手车市场交易起促进作用，但更关键是在于加强二手车市场交易的监督，增加信息流通的透明度。



◆重点



建设二手车交易“软件”



据了解，此次入选试点有北京、天津、辽宁、江苏、浙江、山东、江西等10个省市，旨在通过财政支持，引导企业以提高信息化水平、推进市场服务功能升级、改善交易环境为重点进行技术改造，促进二手车交易量持续增长。



在《通知》的意见中，政府将重点支持二手车市场的交易“软件”建设。包括建立二手车交易管理系统，实现二手车交易流程全方位的电子化管理。建立二手车交易市场服务管理系统，包括交易车辆信息及价格发布平台、消费者查询系统、交易流程控制系统等等。



此外，二手车交易市场的示范点还将建立完善的企业管理系统，包括驻场商户管理、人力资源管理、员工绩效考核、闭路监控系统、安全、消防报警系统。同时改造现有的交易大厅，将具备展示信息、查询、过户等功能，创造良好的交易环境。经过改造后，场区要达到布局合理，面积不低于2万平方米，交易大厅面积不低于 500平方米。在大厅内，消费者可随时查询车辆的基础参数，同时交易应便捷顺畅。在场区内，设立完善的交易流程示意图，流动交易手续办理、注意事项等等。