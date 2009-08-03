【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

汽车 : 冲锋陷阵 日产全电动车型Leaf详情剖析 ( 2145 次阅读 )



一直以来，就好像我们之前所说的那样，日产是一个表现得比较懒散的卖家，至少在美国是。尤其是在自我形象的展示以及能量策略的转变上。不过在近些年来，这家来自日本的车商似乎开始集中精神磨刀擦剑，提升自己在性能表现方面的形象，撇开旗下比较有名的交叉车型以及高级的英菲尼迪品牌不谈，至少都还有代表作品GT-R和370Z。我们对此当然不敢有所厚非，但是从长远计划来说，这样的改变并没有太多的帮助。



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现在市场上已经有了Tesla Roadster其他几款电动车在销售，并且各大厂商也都在进行相关的计划。但是谈到真正拥有和普通车一样配置的电动量产车，同时价格又不至于高的离谱，大多数人都买得起的，就令太多的厂家伤脑筋了。很令人奇怪的，日产居然这次担当了先锋之中的一员。今天我们为大家所带来的就是这样一款车，他的名字就是日产LEAF。鉴于日产之前仅有计划制造Altima混合动力车，而该车的大部分技术都来自于丰田，并且制造的数量也有限。所以如果你要买上一辆"绿色"的日产，无疑是把日产涂成绿色则会相对容易一些。不过我们现在看到的这款车是在日产位于横滨的总部拍摄到的，据说设计日产的新款无污染零排放车型，所以可信度是毋庸置疑的。 上一篇 - 下一篇