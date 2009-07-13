汽车 : 欧佩克不满现状 油价回升或难阻止减产 ( 1740 次阅读 )



国际油价去年经历了惊心动魄的大起大落后，今年上半年又出现快速反弹。石油输出国组织（欧佩克）原油价格同步回涨，到今年7月的第一周已经达到每桶68．25美元，较去年最后一周的不足35美元几乎翻了一番。



尽管如此，欧佩克不满油价现状的呼声与日俱增。欧佩克秘书长巴德里在6月下旬召开的欧佩克与欧盟第六次部长级能源对话会议上指出，油价还应当再高一些，即使每桶80美元也不会危及世界经济复苏，而现在的油价无法维持原油产业再投资。他还表示，为了给世界经济复苏创造机会，欧佩克已两次放弃减产，但9月份的欧佩克石油部长级会议将会努力调整现行的产油政策。



欧佩克轮值主席、安哥拉石油部长德瓦斯康塞洛斯也表示，油价应该达到每桶80美元。这些表态显然在暗示，欧佩克准备再度减产。



欧佩克在其6月份发布的国际石油市场月度报告中预测，2009年全球原油日均需求量为8380万桶，比2008年减少162万桶。其中，国际市场对欧佩克原油的需求量为日均2860万桶，较去年减少220万桶。



欧佩克供应着世界市场约40％的原油，其产油政策无疑会对国际油价产生至关重要的影响。在2008年最后4个月里，欧佩克曾3次决定减产，累计减产规模达到每天420万桶。今年以来，虽然欧佩克官员普遍对油价水平偏低表示不满，但依然在3月份和5月份两次作出了维持原油产量不变的决定。欧佩克表示，此举旨在不使已陷入危机的世界经济雪上加霜。



欧佩克目前的剩余生产能力较为充足。有分析估计，截至今年5月，欧佩克剩余生产能力已经达到每天620万桶，相当于全球原油日需求量的7．4％。据设在纽约的“能源政策研究基金会”估计，仅在伊朗、委内瑞拉、墨西哥、尼日利亚、伊拉克等产油国，去年因动乱、经济裁制对石油工业损害等因素而减少的原油产能就高达每天530万桶。尽管这些潜在产能不可能全部转化为实际产量，但欧佩克的巨大潜在产能在某种程度上也意味着国际市场原油供应拥有一定的“缓冲”，不会骤然出现紧缺。



对此，巴德里也在欧佩克与欧盟第六次部长级能源对话会议上强调：“即便经济复苏，我们也有足够的原油满足不断增长的需求。世界需要多少原油，我们现在就能够提供多少。”



