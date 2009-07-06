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教育 : 糊涂的童年 ( 30570 次阅读 )



童年的事大多都记不得了。有一件可终生难忘。

父母工作的地方很多鱼塘，到处都是水。他们白天要上班。

我们那儿也没什么幼儿园之说。我也就乐得天天是天南地北的跑。

为此父母十分担心我的安全。刚5岁多一点就把我送到了学校。

主要目的不是上学，而是安全。



第一天，背了个小红书包就去了学校。3里多路。父母是没有陪我去的。

校车？ 那是来美国后才知道的事。到学校后，听了上课铃响。

同学们都进教室了。唯独我在外面，因为我不知道我该去哪个班。

过了好一会，一位女老师问我是哪个班的。我没法回答。就被她

稀里糊涂带到一个班里。我的学校生活就此开始。



上数学课，老师教我们写数字 “1”。我是最后才被女老师带进教室。

自然也就坐在最后。我们的班长在我前面一排。我觉得的他特牛：

他的“1” 写得又快有好。我的“1”是费了大功夫和班长的帮助才马马虎虎

过关的。看取来还是象小女孩的辫子。想来真是笨。



一个学期过得飞快。拿着我的成绩单高高兴兴回家。大声告述妈妈，

我的数学得了 98。妈妈自然非常高兴。可是等妈妈看了成绩单后，一脸

得不悦：你得了89，为什么说是98？小孩子不能撒谎呀！ 我也十分委屈.

明明是98，你为什么给我减9分？妈妈说：分数该从左到右的看。不能从右到左的读。

"妈妈，老师没告述我哪是左哪是右呀。。。"



这就是糊涂的我。



老顽童 --------



没有使用过香水的男人：事业上或许能成功，但生活上一定不成功！

没有给别人买过香水的男人:生活上或许不错，但一定不会有情趣！

没有使用过香水的女人：事业上或许能成功，但生活上一定是失败！

没有得到过香水的女人:生活上或许不错，但不会有朋友！



警告，以上并不代表本人的观点！！





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