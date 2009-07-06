童年的事大多都记不得了。有一件可终生难忘。
父母工作的地方很多鱼塘，到处都是水。他们白天要上班。
我们那儿也没什么幼儿园之说。我也就乐得天天是天南地北的跑。
为此父母十分担心我的安全。刚5岁多一点就把我送到了学校。
主要目的不是上学，而是安全。
第一天，背了个小红书包就去了学校。3里多路。父母是没有陪我去的。
校车？ 那是来美国后才知道的事。到学校后，听了上课铃响。
同学们都进教室了。唯独我在外面，因为我不知道我该去哪个班。
过了好一会，一位女老师问我是哪个班的。我没法回答。就被她
稀里糊涂带到一个班里。我的学校生活就此开始。
上数学课，老师教我们写数字 “1”。我是最后才被女老师带进教室。
自然也就坐在最后。我们的班长在我前面一排。我觉得的他特牛：
他的“1” 写得又快有好。我的“1”是费了大功夫和班长的帮助才马马虎虎
过关的。看取来还是象小女孩的辫子。想来真是笨。
一个学期过得飞快。拿着我的成绩单高高兴兴回家。大声告述妈妈，
我的数学得了 98。妈妈自然非常高兴。可是等妈妈看了成绩单后，一脸
得不悦：你得了89，为什么说是98？小孩子不能撒谎呀！ 我也十分委屈.
明明是98，你为什么给我减9分？妈妈说：分数该从左到右的看。不能从右到左的读。
"妈妈，老师没告述我哪是左哪是右呀。。。"
这就是糊涂的我。
老顽童 --------
没有使用过香水的男人：事业上或许能成功，但生活上一定不成功！
没有给别人买过香水的男人:生活上或许不错，但一定不会有情趣！
没有使用过香水的女人：事业上或许能成功，但生活上一定是失败！
没有得到过香水的女人:生活上或许不错，但不会有朋友！
警告，以上并不代表本人的观点！！
糊涂的童年