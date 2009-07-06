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教育 : 北大研究生校外跳楼身亡 专家:师生关系走向功利 ( 3752 次阅读 )



南方日报

6月28日晚上10时，北京大学新闻与传播学院2006级研究生贾昊，从高楼上跳下，当场殒命。网上盛传，贾昊之死的导火线，是他在拒绝帮助其导师谢新洲完成课题后，谢新洲的一句辱骂:“你真是个废物!”



一时间，谢新洲成了众矢之的，更多网友甚至质疑当下高校中导师与学生之间的关系。贾昊的逝去，原因是多方面的，他的离去也引来人们的深思。



压倒贾昊的最后一棵稻草



贾昊从小就很优秀:英语八级、钢琴十级、歌声优美、本科就读于北京外国语大学、考取北京大学研究生、选拔为奥运志愿者、打工供养没有工作的单身母亲。



师从于北京大学新闻与传播学院副院长、新媒体与网络传播系主任谢新洲。读研之后，他的生活中频频出现压力和挫折:代写论文、免费家教……除了这些，曾经允诺继续攻读其博士的谢新洲，又“爽约”不允他报考。



此后，贾昊先后在两个单位实习，做了很长时间的廉价劳动力，但最终都因为“满员”，无法如愿就业。直到其结束生命的一周前，《时尚》杂志终于接受了他。而《时尚》交给贾昊的第一份工作，就让他连续三天不眠不休。



6月28日，终于完成任务的贾昊来到杂志社上班。走到单位楼下时，他接到谢新洲的电话。谢新洲要求他回学校，周五、周六、周日三天紧急帮其做课题。他实话告诉导师自己要上班，太累，此后便遭到了导师的指责。



或许是由于工作压力，……当日晚上10时，贾昊在一位朋友租住处小睡一会之后，便从高楼跳下，当场身亡。



堵不住的消息



贾昊逝世后，网络上原版照登了一段北京大学新闻与传播学院向全院教师发出的通知:“6月28日晚，我院2006级硕士研究生贾昊不幸坠楼身亡，该学生是单亲家庭，母亲无收入来源，我院师生若有自愿捐款者请与学院办公室联系。此事家属提出希望不在任何媒体发表和上网，请各位老师、学生严格遵守。”



记者联系到贾昊一位徐姓同班同学，其证实了贾昊母亲目前的确由于过度伤心，不愿面对媒体。“我们几个同学现在每天轮流陪着阿姨，同时也正在跟校方协商沟通。”徐同学同时向记者证实，贾昊跳楼之前加班和导师的电话均是事实，包括读研期间曾免费为导师的孩子做家教。



尽管如此，贾昊跳楼的消息依旧在网络上不胫而走。最为热闹的当然是北大未名bbs，然而记者登录论坛后发现，关于贾昊跳楼的消息，总是在不到十几分钟后被删除。



天涯论坛上的帖子一度被删除之后再次出现，截止昨日下午3时，浏览量达七千余次，回复78条。而昨日中午，各大新闻网站，开始出现对于这件事件的报道。



网友评论也声势浩大，大多数评论直指贾昊与导师之间的关系问题。这或许并非贾昊选择结束生命的单纯原因，但网友的共鸣反映出了对目前高校研究生教育的指责。



北大宣传部门有关人员表示，此事由于不是在北大发生，故而目前尚处于调查阶段，对于网络流传的说法，也需进一步调查。



-专家视点



师生关系走向功利



师生关系的功利化，已经成为一种愈演愈烈的社会现象。



中央教育科学研究所的储朝晖教授认为，在理工科，以及和经济相关的学科中，学习过程就是一个干的过程。一些老师更多地从自己的收入、课题、项目来考虑这个问题，这种功利化的思想在这些老师心目中占了很大位置。



储教授认为，师生关系的功利化，不仅仅和老师的心态有关，更主要的是教师背后的评价机制和管理的问题。学校用科研项目、发表文章论文机械地量化老师的工作。老师们都想在这个评价机制里面做得比别人好，就导致了这种状况的出现。



“但是，并不仅仅是老师的错，学生也有错。”储教授说，在这个案例里面，学生的个性和沟通也存在一定问题。



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