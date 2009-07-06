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汽车 : 奔驰新款E63 AMG详情解析 ( 2053 次阅读 )



现在，更多关于梅赛德斯·奔驰E 63 AMG的消息已经被宣布了。这款车是同系列之中最高级的版本，当然也就拥有其他的E-Class版本所没有的装备。其中最重要的，同时也是使得梅赛德斯· 奔驰E 63 AMG鹤立鸡群的装备自然是排量达到6.3升（也就是6208毫升）的V型8汽缸发动机。这款发动机仍旧保持了自然吸气的设定，最大输出功率可以达到 386千瓦 （折合为525马力），扭矩峰值为630牛顿·米。与之相匹配的是来自于奔驰SL 63 AMG的 AMG SPEEDSHIFT MCT 7档运动型变速箱，车子可以选用三种模式进行行驶，包括高效模式，运动模式和手动模式。驾驶者可以选用换挡把手或者是方向盘上面的换挡开关来进行换挡。







E 63 AMG



梅赛德斯·奔驰表示E 63 AMG可以在4.5秒之内从静止加速到一百公里每小时，在电子限速的情况下更可以达到250公里每小时（折合为155英里每小时）的最高速度。如果需要，买家可以选择装备碳元素陶瓷刹车碟来保证车子的安全。车子标准配置轻质的19英寸轮毂，前部轮胎规格为255/35 R 19，后轮为285/30 R 19。其余的配置包括行李箱盖上面的AMG唇式导流板，后部车窗的遮光布，在坐席、控制面板、车门把手等等部分采用的Nappa真皮。



E 63 AMG



E 63 AMG



AMG 还选择采用一个新款的对速度很敏感的齿轮齿条操控系统，以便车子的响应更快。在转向比较激烈的时候，新开发的AMG驾驶控制运动型悬挂会让车子更加平稳。 上一篇 - 下一篇