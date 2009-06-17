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旅行 : 横滨开港150周年 涌入唐人街 ( 2892 次阅读 )



虽然有着全日本最大的唐人街，虽然和东京只有一个小时的车程，但横滨，这座刚刚迎来开港150年的日本神奈川县首府(县相当于中国的省)，却没有被太多中国人了解。时至今日，热热闹闹的旅行社日本线，甚至开到了日本最北的北海道，却没有几条常规线，以横滨最为主要观光地。



但体育是人类共同的语言，当前阵子，世乒赛来到横滨，当视乒乓为国球的中国观众从电视里领略了这座日本大都是的风采后，无不为期倾倒。所以不但有在日本的华人来到横滨，还有很多中国公民前来旅游观光。顺便一提，横滨跟上海建立了友好城市关系。



中华街 孙中山在此酝酿革命

位于横滨市中区山下町，是山下公园西南的一条中国菜馆街。以前曾被称为“南京街”现在是中华街。这里是全日本最大的唐人街，住户90%是华人。当然孙中山流亡到横滨，要重新发动革命，中华街上海曾给与他有力的支持。



中华街上菜馆分为广东、江苏、上海、四川四大菜系，各种中国菜都保持着原有风味。街道中部，还有一座关帝庙。



当附近横滨体育馆举行棒球比赛时，会有20多万人光顾这里，绝大多数要在此用餐。多数人还要在这里的舶来品商店看一看，那里主要卖从中国或亚洲其他地方进口的糖果。不过横滨中华街的中国菜主要迎合日本人的口味，甚至多少还带点法国风味。



洋人最早的聚集区

横滨原来不过是一个小渔村，1859年作为日本开国之先而开港，发展成为世界上屈指可数的国际贸易港，并以“日本海上玄关”著名于世，成为日本第二大城。这样的经历，和上海也真想象。



当时第一批洋人来到日本，都居住在横滨山手一带。他们在这里盖起了西洋的房子，许多年过去了，这些房子形成了横滨一大景观保留下来，被称为山手西洋馆，有英国风的，有西班牙风的法国风的等等。



南门通大街是穿梭这个外国人居住区的中央大街，把码头和山手高地链接起来。“Zondag”是当地的一个传统，它出自荷兰语，意思是娱乐。每逢星期日，铜管乐队沿道吹奏，多国旗帜随之飘扬。



开港150周年 丰富活动持续半年

1859年横滨开港，到今年正好迎来150周年，再加上有亚洲人相当喜欢的世界乒乓球锦标赛于此举行，自然是对当地意义非凡的一年。于是一场博览会以面向未来的“出航”为主题，在三个各具代表性的区域举办。



海滨区域有大型娱乐展示、大型映像、集会等丰富多彩的活动；山丘区域突出大自然魅力；主港区域全免费，游客能充分愉快游览横滨的繁华街，商店街等人气观光景点，体会横滨独特魅力的区域。横滨市民还自己制作了周游线路图馈赠游客，在此区域消费时，凭海滨区域入场券可享受特别的折扣优惠。办展不收钱或少收钱，这是日本人一向的原则。

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