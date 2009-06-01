教育 : 喜怒哀乐话足球 － 输球的沮丧 ( 1951 次阅读 )



这次的辛辛那提足球赛是以最后一场冠军赛４：５输了告终的。



清晨８点的第一场比赛，６点多就得起来了.其时，冷风阴雨，孩子在水里、泥里拼搏，这么接近地输了，非常地沮丧！这是一支和儿子的球队风格相似的队，在预赛中比儿子的球队成绩还差了一点儿，儿子的球队是３场全胜，这个俄亥俄州的球队胜２场，平１场。两个球队都是拼抢积极勇猛、强势防守，全队配合，还是那句老话：两军相逢勇者胜！儿子的球队在体格、气势上输给对方一点点，在临终场２分多钟时让对方多进了个球。当时，儿子的球队在门前是一片混战，全队竭力防守，家长们屏住呼吸，目不转睛，紧张得仿佛整个世界除了眼前的球赛都不存在了！遗憾的是最终还是没有防住。



回头来看，对方的球队除了体格上比儿子的球队高大、壮实外，他们同样的三个前锋比儿子的球队跑位到位，三个人的攻势都很凶猛，儿子的球队在防守上顾此失彼，防不住他们。而面对他们也很强势的防守，儿子球队的进攻就不那么奏效了。另外，碰上个裁判屡屡错判，也对他们输球有一定影响。



回程的路上，安慰儿子，毕竟他们这次成绩还是很不错的。因为１１岁这一组参赛的球队少，他们３场是在和１２岁Ｂ组（Ａ组最好）的孩子比，都赢了对方。其中一场，儿子在近中场线一记长射，角度很好，力度很足地射进一球。只是最后的决赛这个俄亥俄州的队也是１１岁。再说，从失败中往往学到的更多，人生就是如此。那些刻骨铭心的失败会让你一遍遍地回顾、总结。小孩子倒也不那么往心里去，一个小时后我们在路边的Ｍａｌｌ里停下吃饭，儿子已是兴致勃勃地想去逛逛了。



不得不提的是这队俄亥俄州的家长是我们遇见的最好的家长！平时，孩子比赛激烈时，家长情绪激动起来有时说话都不是很客气的，特别是当裁判明显错判时。这队的家长每当裁判错判儿子的球队（比如说合理冲撞判成犯规），他们比我们还不满，说该让孩子继续踢。倒是我们这边还替裁判解释，说他可能没看见。他们不饶地说，这些裁判是我们大家付钱雇来的，应该是比较专业的，不能这么屡屡错判！最后的哨声吹响，对方的家长狂喜之下不忘跑过来对我们说他们很高兴能和儿子的球队比，所谓英雄惺惺相惜吧。



一个星期后，儿子的球队在当地的另一场比赛中５：２赢了一个他们过去屡战屡败的一个强队，对孩子们恢复自信应该有帮助。



最后，还是让在雨中玩得高高兴兴的姐妹们做个结尾。对她们来说，这个阴雨的周日是快乐的，不管输赢，不管天气。球队孩子的姐妹们，笑靥如花,家长们可都在雨中哆嗦着呢！



回去的路上，孩子们渐渐地乏了，睡着了，我和先生在瓢泼大雨的山路上一点儿也不敢松懈地开车，不断穿过十八轮大卡车溅起的水幕，归心似箭。