教育 : 以身作则,教育孩子不要有层次或"精英"的概念 ( 2008 次阅读 )



人不应该有层次的观念-印度等级制度是臭名昭著的迫害人性的制度.



很多在美国的中国人是留学来的,都是中国学校的尖子, 在美国读了硕士博士, 免不了有点清高, 认为自己是"素质高的精英", 有点看不起普通移民, 看不起那些开餐馆的同胞. 而同时对"层次高"的白人又感到自卑,认为别人看不起自己. 其实这是不应该的. 人生活在群体中,群体的强大才能保障个人的利益. 就象我们住在某一个区, 如果我是这个区最有钱的人,其他人都穷, 我可以满足自己的炫耀虚荣, 但我的房子价钱会被整个区域拖下来, 而且, 穷邻居带来的是混乱和犯罪, 给我自己一个不良的大环境. 我应该帮助邻居, 大家一起致富, 共建良好社区. 这样我虽然少了炫耀机会,但给自己造就了一个良好的环境,给后代提供更美好的成长环境和发展条件.



在美国的大社会里, 中国人是一个群体. 整个群体的团结, 友爱可以促进群体的强大, 给我们个人更好的社会环境. 做什么工作, 有多少学问不重要, 社会需要各种人才. 很多人看不起餐馆打工的, 看不起剪草的体力劳动者, 但他们还是要用这些人的服务. 正因为世上有各种各样的人,各种各样的文化, 我们的世界才如此丰富多彩, 才这样充满活力.就好像人身体上不同的细胞,肌肉细胞认为自己是驱动身体的"精英",看不起不动的皮肤,但实际上只有健康的皮肤才会有健康的肌肉.



当我们不再看不起别人, 把每个人都当成和自己平等的人对待, 我们更加具有自相,更加热爱社会和生活, 再也不用担心被人看不起了.



富不过三代, 教育再高的人后代不一定成功(教育高的人后代少,成功几率更小).普通大众的子女成功的比比皆是: 华人州长骆家辉父母就是开餐馆的. 奥巴马,克林顿都是穷人家的孩子,牛顿,爱因斯坦父母都是普通老百姓,不是什么"精英"博士生.



每个群体都有自己的文化,谦虚学习他们的文化是给自己最好的充实,也是了解别人,尊重别人的最好方式. 我很喜欢和各种人交往, 不论职业, 学历, 收入, 不论台湾,香港还是大陆, 只要人品好(高学位的人同样会损人利己,没有学历的人也很淳朴善良). 我参加大陆国庆活动, 和大家一起唱义勇军进行曲, 参加台湾人活动, 和他们一起向青天白日旗敬礼;参加教会活动,和他们一起歌颂耶稣. 很多大陆人,台湾人,香港人,日本人,互相看不起,是不对的.大家在美国,亚洲政府间的冲突和我们无关,我们应该在美国共同创建家园.



确实有人以类聚,物以群分的说法,但只要有人带头开始打破这个界限,人群就会更加融洽.种族隔离就是因为当时人们见识有限,过度加强"人以类聚"的做法.社会未来的发展是消除人群界限和层次.



让我们一起从心底尊重和热爱每一个人, 这是最好的自尊和自爱. 孩子在自信自爱的家庭环境成长会更加热爱自己的历史,更有利于他们学习中文和中国文化.



