【 导报调查 】 2016年日元/人民币走向 变化幅度不大 日元微走强 日元大幅走强 人民币微走强 人民币大幅走强 2016年中国股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降 2016年日本股市将走向何方？ 振幅不大 微升 大幅提升 微降 大幅下降

教育 : 怎么教育孩子”是哪国人” ( 2345 次阅读 )



首先我比较downplay强调中国人这个说法，轻砸哈。所以，跟儿子说：”你在美国生美国长，跟其他孩子没有什么区别，是美国人。美国人的祖先都是移民。但是你也要知道，有的人对这个问题比较sensitive, 比如在中国，因为你中文讲得很好，人家expect你是中国人，你如果强调是美国人，有人会不太高兴，会跟你有远的感觉。所以见到中国人就说是中国人，甚至说是南京人，这样人家就觉得跟你close, 你也愉快，也好办事”。

在美国，你就说是美国人，但同样，可能有人说：你不是美国人，美国人不是长这个样子。你也不要觉得offended, 他不一定是ill intentioned, 可能是他想法比较narrow, 认为美国人就是白人样子，见得多了，他自然会明白。真正对你有恶意的人并不多。所以一个原则，尽量遇到中国人说是中国人，遇到美国人说是美国人，遇到XX 人，说是XX人，也不要太在意别人的反应。

这个教育是对两个儿子同时讲的。大儿子比较 聪明，善解人意，周围的人也都比较喜欢，连那个cleaning lady, 老墨大妈都很喜欢老大，说老大主动跟他讲西班牙文。而且老大记性很好，如果墨大妈上周提到家里的事，这周老大常会再问起。

老二比较愣，觉得IQ, EQ都比老大低一点。重要的是老二常常只能理解字面意思。所以他记得见到XX人就说是XX人的教导。在中国也是跟人自称中国人的，还不惹人烦（记得这里某华侨的ABC儿子在中国说他是美国人，中国亲戚不满）。可有一次，我们一个印度朋友逗他，问他类似的问题，他问那人，”你哪里人？” 人说：印度人。老二说：那我也是印度人。这就成一个笑话了。后来那印度人见我，说: Please say hello to my little fellow Indian friend. 。

文：笑脸



首先我比较downplay强调中国人这个说法，轻砸哈。所以，跟儿子说：”你在美国生美国长，跟其他孩子没有什么区别，是美国人。美国人的祖先都是移民。但是你也要知道，有的人对这个问题比较sensitive, 比如在中国，因为你中文讲得很好，人家expect你是中国人，你如果强调是美国人，有人会不太高兴，会跟你有远的感觉。所以见到中国人就说是中国人，甚至说是南京人，这样人家就觉得跟你close, 你也愉快，也好办事”。



在美国，你就说是美国人，但同样，可能有人说：你不是美国人，美国人不是长这个样子。你也不要觉得offended, 他不一定是ill intentioned, 可能是他想法比较narrow, 认为美国人就是白人样子，见得多了，他自然会明白。真正对你有恶意的人并不多。所以一个原则，尽量遇到中国人说是中国人，遇到美国人说是美国人，遇到XX 人，说是XX人，也不要太在意别人的反应。



这个教育是对两个儿子同时讲的。大儿子比较 聪明，善解人意，周围的人也都比较喜欢，连那个cleaning lady, 老墨大妈都很喜欢老大，说老大主动跟他讲西班牙文。而且老大记性很好，如果墨大妈上周提到家里的事，这周老大常会再问起。



老二比较愣，觉得IQ, EQ都比老大低一点。重要的是老二常常只能理解字面意思。所以他记得见到XX人就说是XX人的教导。在中国也是跟人自称中国人的，还不惹人烦（记得这里某华侨的ABC儿子在中国说他是美国人，中国亲戚不满）。可有一次，我们一个印度朋友逗他，问他类似的问题，他问那人，”你哪里人？” 人说：印度人。老二说：那我也是印度人。这就成一个笑话了。后来那印度人见我，说: Please say hello to my little fellow Indian friend. 。



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