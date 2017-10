首先我比较downplay强调中国人这个说法,轻砸哈。所以,跟儿子说:”你在美国生美国长,跟其他孩子没有什么区别,是美国人。美国人的祖先都是移民。但是你也要知道,有的人对这个问题比较sensitive, 比如在中国,因为你中文讲得很好,人家expect你是中国人,你如果强调是美国人,有人会不太高兴,会跟你有远的感觉。所以见到中国人就说是中国人,甚至说是南京人,这样人家就觉得跟你close, 你也愉快,也好办事”。

在美国,你就说是美国人,但同样,可能有人说:你不是美国人,美国人不是长这个样子。你也不要觉得offended, 他不一定是ill intentioned, 可能是他想法比较narrow, 认为美国人就是白人样子,见得多了,他自然会明白。真正对你有恶意的人并不多。所以一个原则,尽量遇到中国人说是中国人,遇到美国人说是美国人,遇到XX 人,说是XX人,也不要太在意别人的反应。

这个教育是对两个儿子同时讲的。大儿子比较 聪明,善解人意,周围的人也都比较喜欢,连那个cleaning lady, 老墨大妈都很喜欢老大,说老大主动跟他讲西班牙文。而且老大记性很好,如果墨大妈上周提到家里的事,这周老大常会再问起。

老二比较愣,觉得IQ, EQ都比老大低一点。重要的是老二常常只能理解字面意思。所以他记得见到XX人就说是XX人的教导。在中国也是跟人自称中国人的,还不惹人烦(记得这里某华侨的ABC儿子在中国说他是美国人,中国亲戚不满)。可有一次,我们一个印度朋友逗他,问他类似的问题,他问那人,”你哪里人?” 人说:印度人。老二说:那我也是印度人。这就成一个笑话了。后来那印度人见我,说: Please say hello to my little fellow Indian friend. 。

文:笑脸



