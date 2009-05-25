教育 : 海外留学生想家难回：疫区坚守还是与家人团聚？ ( 1865 次阅读 )





据美国《侨报》综合报道，从墨西哥、美国相继发现甲型H1N1流感病毒，到中国大陆确诊的5例甲型流感病例皆是从北美返回的中国留学生，往日充溢着欢愉心情的暑期回家之旅，如今突然变得谨慎和严肃起来。身处疫区的中国留学生是否应该在此时回国，已经成了海内外网民的争议话题。虽然有留学生主动喊出“暂缓回国”的倡议，但大多数留学生仍打算按原计划回家。

在疫区坚守，还是回中国与牵挂的亲人团聚， 成为中国留学生群体共同面临的一个选择。



截至5月22日，中国发现的5例甲型H1N1流感病例均为自境外返回的留学生，其中，患者吕某某5月8日抵达北京后，先后在王府井、欢乐谷、什刹海、东单等地方游玩，并在八达岭长城附近用餐，3天后乘火车离开北京抵山东。由于火车没有实名登记，山东济南政府经过几天的追查，至今仍有10名乘客没有找到。



这一消息立即引起了中国网民的一片指责声。



北京《国际先驱导报》报道，网民“扉扇”愤慨地表示，“他明知自己可能感染病毒，还到处乱跑，在发烧的情况下还坐火车回济南，完全是不顾他人安危、自私自利的表现，是有意传染他人的行为”。其他网民则联名称吕某某为“吕传传”，并发起了对其真实姓名的人肉搜索。



尽管吕某某后为自己的行为道歉，但是网络上的群情激愤并未平息，反而很快从对吕某某的个人攻击上升到了整个留学生群体。



不少网民担心，随着暑期留学生回国高峰期的到来，甲型流感病毒的输入风险越来越大。



在此情况下，各方都发出了反对留学生回国的声音，《推迟回国倡议是爱国主义的具体体现》及《留学生：什么是爱国？不回国就是爱国》 等博文成为热帖。



倡议“不回国”的精神意义



5月13日，哥伦比亚大学一名姓盛的上海籍留学生主动发出一封倡议书，他在留学生交流论坛和QQ群中建议：请留学生们推迟回国；若必须回国，可在家中自行隔绝，确认自己没染病后再回国；回国途中所搭乘的交通工具也请保留票据以方便追踪。



倡议一出，在留学生中引发了新一轮争议。



有留学生极力认同，并把倡议书转载到各留学生论坛上，号召大家响应倡议，推迟回国。



更多的留学生则质疑可行性。“机票怎么办？”“家里人都等着呢！”“我没病为什么要自行隔离？”……反对之声亦不绝于耳。



盛同学承认，倡议书只是看了之前的报道“有感而发”，“并不是让大家都必须这么做，只希望对祖国、对家人、对自己负责。”



对此，中国留学生茅奕认为，倡议书表达了海外留学生对祖国的热爱和关心，表达了“尽量少给祖国添乱的心情”，“但它的精神意义远远超过现实意义。“ 以道德感出发的愿望，往往会淹没在以现实利益为出发点的更大多数人的正常行为中。”



加拿大多伦多大学中国学生学者联谊会对外副主席胡大鹏说，毕竟对很多早已订票的同学而言，花数百加元或美元更改机票“很不现实”。



