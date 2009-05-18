教育 : 尊重孩子，不要把自己的意愿强加在他们身上 ( 1885 次阅读 )



1. 尊重孩子，不要把自己的意愿强加在他们身上。经常能够看到很多人说到美国来就是为了孩子；也有人说我们这一代就这样了，必须要让下一代出人头地。我认为这是极其不负责任的说法，是在把自己上一代强加在你自己身上的重担，再转嫁到自己孩子的身上。和朋友随便聊天的时候有的时候也会说，都是为了孩子，其实心里明白的很那只是众多原因中的一个而已。在与孩子说真事儿的时候我都会给孩子说那只是原因之一，而且还有点儿啊Q在里面。想想我们自己的父母当年可能也经常这么说，那么我们现在怎么样呢？倒是也上了大学了，也出人头地了，然后就失去了自我，失去了目标，就这样整天庸庸碌碌，我所作为，却把你那些所谓远大的志向非要强加在自己孩子的头上，为自己的碌碌无为找个借口，同时把自己的孩子拴在了一个道德的十字架上，与你何补，于心何忍？作为父母首先是要把孩子养好，然后是育好。剩下的就让孩子自己根据他们自己的意志去生活吧。只要在原则问题上把把关即可，其他非原则问题最好还是不要强加于人。

2. 在美国上学钱不应该成为一个首要考虑的问题。在坛子中经常看到的帖子是关于钱的问题。钱重要，但不是如此重要，特别是在美国。在美国几乎所有的学校打出的招牌都是绝不会因为钱而让你上不起学。藤就不用说了，就是最差的学校都有家庭收入低于4万免学费之说，最差也可以拿到贷款。如果我们连支付的起的学费都不想给孩子拿，口口声声的爱，口口声声的为了孩子，不觉得说的很苍白吗？连自己的孩子都不舍得给，怎么指望你回馈社会呢？在这种思想的影响下，又怎么能指望将来你的孩子能回馈社会呢？他们将来真能成为栋梁吗？个人观点，欢迎真诚讨论。