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教育 : 中国最牛的保安：自学攻读法学硕士 ( 1974 次阅读 )



面对着中国照相馆工作人员递来的30余张为自己精心拍摄的照片，朱良玉略微扫了一眼，随便抽出一张来：“就它啦。”昨日，北京劳动人民文化宫劳模墙上张贴出40名全国五一劳动奖章获得者的照片，朱良玉随手一抽的那张赫然排在第一位。当天，同事们开起了他的玩笑：“"上墙"的照片显老啊！”这名30多岁的保安员不以为意地挥挥手：“风吹日晒的，长得老很正常。”





保安16年



荣誉奖章摞满柜



“你的照片上劳模墙啦？”昨日中午，面对着妻子惊喜的询问，朱良玉“嗯”了一声，继续吃他的水煮面条和凉拌黄豆芽。 朱良玉一家三口现住在中国北京市海淀区普惠南里地下二层的一间保安宿舍，两间屋子24平方米。一进门，可看见屋子里摆着一张单人床、两个书柜、一张写字台，写字台下的一张板凳上放着一个电磁炉，朱良玉正用它煮挂面。



看到记者到来，他憨厚地一笑说，这是他最爱吃的东西。“十多年了，几乎每天都这样吃。”写字台和书柜已经严重掉漆，木板多处破损，他告诉记者，那几样家具，包括床，是他十多年前刚住到这里时，到废品收购站花了150块钱打包买回来的。3年前，他又去废品收购站花200多块钱买回一件沙发，6岁的儿子摸着 “新家具”，连喊着“豪华”，激动得一夜没睡。



走到房间角落，透过破旧书柜的玻璃，能看到一堆耀眼的东西，那是他当保安员16年来获得的奖状和荣誉奖章。“首都文明之星”、“北京青年榜样”、“北京钢铁卫士”、“中国爱心人士”、“全国优秀保安员”、“全国十杰务工青年”、“全国五一劳动奖章获得者”……提起这大大小小30多个荣誉，他说自己有些已经记不大清，倒是获得全国五一劳动奖章让他印象深刻，“我给远在山东偏远农村的老母亲打电话，她没文化，不明白这个奖章是啥。我说相当于是"劳模"，她两分钟没出声，后来哽咽着跟我说，她的眼泪充满眼眶。”



满身是伤



干起活儿不要命



朱良玉的两条腿上有四处伤疤，他不愿意被别人看见。在记者要求下，他挽起裤腿，右小腿上的一大块烧伤清晰可见。他说，4年前他所在保安队负责的一处食堂起火，他冲进火海，裤腿都烧没了。另外三处都是刀伤，是三次和歹徒搏斗留下的。平日里，每当看到这些伤疤，他就感到愧对老婆孩子。“她们没少跟我担惊受怕。”



北京市保安服务总公司海淀分公司总经理赵耕告诉记者，朱良玉老家在山东西南部一个叫朱程庄的小村子里，1993年他刚高中毕业，因家庭贫困没有继续上学，来到北京当了一名保安。“当年我真是一跺脚就来了。”朱良玉说，因为没有盘缠，他还贷款300元。转眼做保安16年，自己从没有回家过一次年，没休过一个节假日。2001年妻子生孩子，因为有紧急公务在身，他在岗位上流着眼泪，愣是没跟领导请假，几天后才看见已经出生的儿子。



据赵耕介绍，在朱良玉16年的保安工作中，曾带领保安队员抓获违法犯罪分子500多人次，挽回经济损失300多万元。“小朱是这里最牛的保安。”从保安班长到分队长、中队长、大队长、项目部经理，如今朱良玉已任北京市保安服务总公司海淀分公司总经理助理。在他带领的保安队中，提起这位老大哥，所有保安员都点头称佩服：“他干起活来不要命。”



弥补遗憾



自学攻读法学硕士



昨天是朱良玉的休息日，用中午的水煮挂面饱腹后，他习惯性地从书柜中取出书本，“当年家里没钱念不起书，现在应该补偿了。”如今他已自学攻读了法学硕士，读书依然是他平日最大的乐趣。



刷完碗筷，妻子还为丈夫上了劳模墙而激动。朱良玉却突然放下书本起身走出地下宿舍，“差点忘了去废品收购站。”他的妻子说，数日前他就看好了那里的一套废旧家具，正准备盘回来。









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