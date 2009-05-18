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教育 : 我家丫头的语录-2岁9个月 ( 1893 次阅读 )



来源: cacime



俺家丫头从小就表现出“话唠”的潜质，两三个月的时候就对着天花板那个唠啊，掏心掏肺的。偶尔也对着空调叫阵，义正辞严，空调一声不吭地听着，领导骂下属的感觉，反正妈妈常常听得一愣一愣的。很想知道这个爱说话的小丫头她到底整天在说什么可惜没人翻译得了，现在会说人话啦，终于明白liao,下面是俺家2岁9个月的丫头的发言记录，爆笑的。。雷人的。。机智的。。统统奉上。呵呵





1芊芊进卫生间,看到哥哥丢到马桶里的果核,万分惊奇地说:呀!尿出什么来了??





2阿姨轻轻拍宝宝的屁股，宝宝尖叫：打小裤头啦。打小裤头啦。（汗！）





3宝宝口头语：太热一群灰啊。（实在不明白什么意思）





4妈妈：宝宝多吃饭长高高，跟悦悦姐姐似的高高的。



宝宝：屁股也大大的。（偶然见过她撒尿）





5 妈妈：幼儿园好玩儿吗？（大家警惕喽，这个问题不该问阿）

宝宝：不好。

妈妈：你看老师多喜欢你呀。

宝宝：我不喜欢她。





6宝宝：楼下的。。（某小男孩）有小鸡鸡，细短细短的。（狂汗！！少儿不宜阿）



7 宝宝无聊研究自己的身体，忽发现一些细小的汗毛，不禁感叹道：宝宝身上长毛了，宝宝真的长大啦哩。（《家庭医生》里的人体发育看多叻）



8爸爸拉宝宝脚丫。宝宝：不要这样拉，这样就拔苗助长了。



9宝宝：爸爸，给我拿点好东西吧？

爸爸：我的好东西都让宝宝挖空了。

宝宝（一拍小胸脯）：我有！！跟我来吧。



10

宝宝自己玩碟片的盒子，搭配组合。

宝宝：我做了个房子。

妈妈：你做的房子给谁住啊？

宝宝：（到处找动物，终没有发现合适的，伸出手掌对着妈妈）上面写着，没有动物住。

妈妈：宝宝这么聪明呀。

宝宝总结：小脑袋想大问题！



11

妈妈：这个哥哥名字叫caoxing。

宝宝：为什么叫caoxing呢？

妈妈：可能是他比较喜欢星星吧。

宝宝：妈妈以后不要叫..了，也叫caoxing吧。

妈妈演戏：丁零零，来电话了，你找谁？我找caoxing。哎呀，哪个caoxing呀，我们这里好几个caoxing呢。。。你觉得麻烦不？

宝宝：麻烦。。。这就说明caoxing这个名字不好。

妈妈：。。。



12

宝宝（指着墙上爸爸妈妈的婚纱照问爸爸）：那个短头发的是你吗？

爸爸：是。

宝宝（问妈妈）：那个长头发的是你吗？

妈妈：是。

宝宝（指着插上去的宝宝的照片拍着胸脯说）：下面那个可爱的小宝贝是我。



13

上午跟宝宝在楼下院里骑车，后来拣落叶玩，远处飞来一只小蝴蝶，宝宝被吓跑。继续拣落叶，一会儿又飞来一只，宝宝嘴巴发出：噗——的声音，回来恶狠狠地跟妈妈说：我放屁臭S它。



14

晚上。宝宝看到爸爸手提电脑上的风景图案。

宝宝：流水山坡呀。

爸爸：这叫高山流水。

宝宝：人长得很高，哈喇子鼻涕一起流就是高山流水。



15

楼下玩了一上午，骑车上楼的时候。

宝宝：以后妈妈和我一起照顾孩子吧。

妈妈：谁的孩子？

宝宝：我的。

妈妈：你爱孩子吗？

宝宝：很爱。

妈妈：楼下的小朋友也是孩子，你不跟他们玩，不给他们玩你的东西，你这是爱孩子吗？

宝宝犹豫片刻，说：他们的妈妈会爱他们的。





16

宝宝最近不爱吃早饭，磨蹭半天。今天爸爸在她的粥里加了个点心，吃了一点估计也不怎么对她的口味，于是挖一小勺给妈妈吃：妈妈，你吃吧。我请你吃。

妈妈不爱吃她的东西，赶紧说：不用，谢谢。

宝宝无奈地把勺子放回碗里：你还挺会说话的。



17

爸爸妈妈要带宝宝出门。

爸爸跟妈妈说：我要穿那件难看的衬衣啦。（妈妈上次说那件不好看）

妈妈：不要，太难看了。

宝宝放下手里的玩具冲过来：不是——爸爸的衣服完美无缺！



18

吃完晚饭妈妈看红星大奖，爸爸带宝宝，宝宝脸向外爸爸抱着。

爸爸：哎呀，抱不住了，要掉下去了。

宝宝大叫：不可以掉——这是刚生的！



19

一个印度小男孩在玩玩具车：把车丢得高高的，落下来再丢，如此三番。芊芊探脖看了片刻，似有所悟，大声跟那个男孩说：小朋友，你在玩儿从天而降！



20

宝宝玩得忘记去小便，结果就在脱裤子的时候尿了，看看地上的尿说：我尿了一个人。。。还背个包。



21

妈妈给宝宝洗澡，新换的热水器水流量大。宝宝说：跟针扎似的。妈妈开玩笑：岳母刺字啊。

宝宝纠正：是李母刺字。（还记得自己姓李阿）



22

晚上，睡前。

宝宝喃喃自语：你都几岁的人了？（重复的是电视剧爱也好恨也好里面的台词）。。。我都快三岁的人了。。。（妈妈笑）宝宝不解地：你为什么笑？孩子也是人啊。。。



23

宝宝的宣言：我要长成一个虐待狂！



不许笑。。不许笑。。。我是认真滴。。。。





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