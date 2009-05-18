



一朋友的独生儿子去年考上大藤的热门专业，今天朋友来电话告知我，说儿子在外因无人管束，没日没夜地玩电子游戏，导致主课四门不及格，有被退回来的可能。之后又絮絮叨叨地说当初把儿子栓在身边就好了。我听了真是无言以对。

朋友是单亲母亲，把所有的希望都放在这个独子的身上了。孩子也算听话，除了成绩优异，还获得过好些竞赛的奖，进大藤也是拿了很高的奖学金的。去年我们几个小娃妈妈向她取经时，我最记得的一句话就是：“让男孩子远离毒品和电玩！”LOL，仅仅一年时间她儿子就被电玩害成这样。毒品不能碰我们当然知道，戒烟都困难何况戒毒。但至于电玩，由于它的存在是合法的，禁止小男孩碰它，这种管教方式真的值得反思。

我实验室有一PHD学生，犹太人后裔，很优秀的一孩子，今年九月份上医学院。有次我和他谈到电子游戏在学校风行的事情，他向我大致介绍了一些情况。超过三分之二的男孩爱玩游戏，但真正玩得好的孩子是少数，都是非常聪明的，学习也不错，常常还帮别人trouble shooting, 这类小孩往往是孩子王。大部分男孩是跟风，水平一般，还有三分之一左右根本就不喜欢游戏，但迫于peer pressure, 多少还是得懂一些，否则大家聚在一起没话可聊，很尴尬，他就是这样一个男孩，但上大学后，就不再碰电玩了。一是学业负担重，二是大学生思想成熟了许多，比较容易找到志同道合的朋友玩真正自己喜欢的东西。但他告诉我，如果一个中学男生完全不懂或不玩电玩，基本上是不会有朋友的。我们大人看这些孩子的世界，可能觉得荒唐可笑，但不可否认，这就是事实，是孩子们的游戏规则，并不以我们成人的思想意识为转移。

我朋友的这个儿子书读得好，非常听妈妈的话，但性格内向，几乎没朋友。我想这就是为什么一旦他被解禁，就沉迷于这个虚拟的世界里不可自拔。连被别人提个醒的机会都没有。如果在他上小学或中学时，他妈妈让他接触电玩，但慢慢培养他掌握玩的“度”，不至于落到今天这个地步，这根本不是“栓”不“栓”的问题。我朋友现在正在和校方交涉，看看有没有挽救的办法。别跟我说她的孩子是特例，校方负责人告诉我朋友，在这所大藤里，每年的新生都会发生好多类似的情况，学校还派有专门的心理医生向这类学生提供咨询和治疗。

藤爸藤妈们，对刚上了藤的孩子们不能掉以轻心哟！教育孩子，疏导优于堵塞。







