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教育 : 十六岁儿子能上初中吗？ ( 1894 次阅读 )



寂寞的心俱乐部：



现有一事一直在困扰著我，不知该如何是好。



我的儿子今年夏天准备来日本，他今年15周岁，在国内念初三，来到日本后，想继续求学，这样我想让他从初二念起（日语不行），学习一下日本的国文、历史等知识，初中毕业后再报考高中，可是去问过区役所，他们说学生到了16周岁，就不能再念初中了，真是这样的吗？假如今年夏天开始读初三的话，那也只有半年的时间了，也考不上好的高中啊！



现在我很郁闷，不知道孩子来了以后，应该怎样，到哪里就学才是最好的途径呢？



如果俱乐部的老师们有什么好办法的话，恳请在百忙中给我指点迷津。真诚谢谢。



欣然



欣然女士：



你好！小孩的教育，真是让大人最操心的事情。



你的问题，有点麻烦，区役所说的是真的，日本是有这个规定，但也有过特殊情况，福冈市教育委员会就在一月批准一名3月份满16岁的中国女生插班进市立初中。之前，教育委员会以女生年龄已经超过了15岁为由，一度拒绝少女插班入读，但之后以“考虑实际情况，认为应该允许她接受义务教育”。声援团体对此表示，来日外国人逐年增加，但地方自治区多以年龄为唯一标准作判断，这次这项决定十分珍贵。



这种情况，相信在日本会越来越多地发生，但我也无法保证你所住地点的区役所肯定能够通融。只是说，你可以去和区役所商量这件事情。



还有一个办法，就是夜间中学，这里就没有年龄限制，只要大人管束好，也是一个办法。如果看看实在不行，那就乾脆高中毕业过来读大学。我觉得，还是需要在暑假时让你儿子自己来看看，这么大的孩子，光是大人决定也不行，跟他商量著，看他适合怎么上学，只要有关注教育的家长，无论如何，都可以有机会好好上学的。



杜海玲



欣然女士：



你的来信读过了，却不知道该如何答复你，因为我也不清楚日本的初中生有没有年龄的限制。如果真的是有这样的规定，那么你是不是考虑让他直接进初三？孩子的接受能力一般比大人要强得多，虽然是辛苦很多，但是以后也还可以慢慢再补其他不足的地方的。



还有，我不太清楚你说的是国立学校还是私立学校？如果是私立学校，可能选择就多一点，因为你的孩子是外国人，也许可以与校方商量通融一下？



作为家长，你的担心是可以理解的，中学也的确是一段很重要的时间。无论在哪里，那都是一个人学业的基础。或者你有无考虑过，让他在国内读完初三再来这里读高中？现在就让他开始补习日语，在掌握基本语言之后再来这里。



很抱歉，只能提供一些参考意见，你也可以再与亲戚朋友们多商量一下。



Stella



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