法务 : 给父母办延期经验谈 ( 12657 次阅读 )



最近好像探亲延期有点不太容易，同事表姐的孩子跟我孩子差不多大，她妈妈拒签了，前几天去入管遇到一个女孩子，自己一个人在日本上班还要照顾7个月大的孩子，这种情况也拒签了，所以感觉还是要下点功夫办延期的。



先介绍一下我的情况，我在国内生的孩子，孩子2个月的时候，带著妈妈来了日本。



现在孩子4个月了，前几天带著妈妈办续签，到东京入管局第一次办续签。



网上要求准备的材料：



1.在留资格延期申请表（我在网上下载后填写好拿去的，可是打印的时候用的两面印刷，所以到了入管又重新填的）



2.护照



3.到目前为止在日本的活动说明（简单介绍一下这段时间在日本干什么了，“祭”，去亲戚家玩等等，我们还写了每个活动的感想）



4.延期理由



5.登陆证（如果有的话）



6.诊断书（怀孕或者身体不好等）



7.亲属关系证明书（就是国内的公证书，超过3个月可以）



到了入管除了以上材料外，又跟我要了以下材料：



1.老公的税收证明（老公没有时间去开，所以在公司直接开了在职证明和收入证明，ok了）



2.家族全员的登陆证明（300日元）



入管局办手续时她问了我几个问题：



1.你住在川崎？川崎有出张所的。（因为有朋友在那里没有批，我没敢去，我只能说，对不起，除了东京这个我不知道有别的）



2.刚生孩子没多久是吗？（有可能因为我抱著孩子才问的）



3.妈妈是第一次来日本吗？（是的）



4.你老公的父母现在跟你们住在一起吗？（不是，他们一直住在中国）



交了4000块钱，当场就批了。



如果单单是照顾孩子为理由不太好签，如果小孩身体不好，或者是新妈妈身体不好，有医生的诊断书就很好批。



我去了家附近的小医院说身体不舒服，让医生给开了个证明，花了500块，小医院医生还是比较好说话的！



还有一种情况就是探亲的人身体不好也可以，就说血压感觉不好，让医生给开一个近期不适合做飞机，需要休息之类的证明也很容易签。（晓春）



