



因为没有过在日本申请美国签证的经验，周围也没有认识的人有类似经验，我所有的信息和资料都来源于美国驻东京大使馆的主页。这个网站有日文和英语两张语言，但我发现有些信息只有英文才有，比如说大使馆的地址。网站里面有详细地关于如何申请非移民签证的说明。具体操作如下：第一：拨打电话(03)5354-4033来得到appointment letter。最好是从带传真的电话打，因为电话的最后那封appointment letter是传真过来的。只有有了这封预约信才可以去面试。打这个电话之前需要有以下准备：

（1）要预约信是要交钱的，费用是1050 日元。在电话里只能通过信用卡来交，所以事先得准备好一张信用卡。我当时用的是我老板的信用卡。

（2）电话是机器应答的，语言可以选择英语或者日语。电话的时间长度大概是20分钟。它会让你听一长段说明，然后问你如果是这个请按1，那个请按2；或者要你输入信用卡号码，生日什么的。如果对自己的英语或者日语不是很有把握，最好请个日语好的朋友代打。

（3）打电话前还需要准备好护照。还要想好自己到底希望哪天去面试。因为打电话时系统会给你几个面试的日期让你选。

第二：拿到预约信以后就可以开始准备面试的材料了。表格的内容不是很难填，无非是学历，工作经历，地址，出国理由。DS－156表还需要5厘米见方的照片，而且背景必须是白色的。我的照片就因为是浅绿色的，在签证时被退了下来。不过签证室里就有快速照相的亭子，1000日元一次，真黑啊。

除了上面说的三份表格外， 还需要准备护照以及说明你去美国的理由的文件。还需要外国人登陆证的拷贝以及再入国的许可证明。另外还需要准备一个写有自己地址的贴够了邮票的A4大小的信封，材料处理完后大使馆会把你的材料寄回给你的。差点忘了说了，签证费是100美金，必须在面试前转帐给美国大使馆，预约信上写明了该怎么转帐。

第三：材料都准备完了以后就可以准备去东京签证了。坐地铁银座线在虎之门站下车然后从13号出口出来就可以了。

我到了美国大使馆，是上午9点15分。大使馆门口有人检查包，还要让你出示护照和预约信。门口还放著一个大箱子，里面堆满了各种食物和饮料。原来饮料和食品不许带到里面去的。进门以后发现队伍已经排得很长了，足有200人左右吧。这还只是在门外面的人群。于是我在外面排队等了1个半小时才总算进了签证室。进了签证室以后还得排队。每个人也没有号码，排队就是了。办理非移民签证的窗口总共才三个。大概排了10来分钟，总算轮到我了。签证官是个亚洲面孔，也不知是哪儿人，态度还挺友好的。

整个签证从进入大使 馆到出来总共花了4个小时，而真正面试的时间才5分钟，其他时间都是在等。

体会一：美国人做事就是处处要钱；

体会二：签证官的态度还是不错的。

经验一：不需要穿得很正式，没人管你这个的；

经验二：进入签证室时身边最好带点钱。后记：6天以后，我收到了从美国大使馆寄回来的我的材料（网站上说签证处理的时间一般是4至6个礼拜。看来也是因人而异的。不过，大使馆不会在面试的当场给你签证，再快也要过几天，这个需要注意）。打开护照一看，签证已经贴好 了。半年有效，可以多次进入。

