



“阿波罗火箭”成人版



日本万代公司近日推出了面向成人的超合金系列“阿波罗11号&土星5号火箭”。该款玩具是30多年前在孩子中大受欢迎的万代机器人玩具“超合金系列”的成人版本，精密再现了人类历史上首次成功登月的“阿波罗11号”宇宙飞船的微缩版。该款玩具虽然售价高达52290日元，作为一款嗜好品可谓天价，但自今年3月上市以来仅在短短3个月内就已完成年销售目标的一半。买家主要为年少时喜爱阿波罗的中年人。

该玩具对实物比例为1：144，全长约76厘米，可分解为9个部分，燃料舱及引擎部分使用较重的合金，可真实重现从发射到脱离火箭、抵达月球表面以及返回地面的各个阶段。

获美国宇航局（NASA）许可后，万代于去年4月着手开发，终于在面向阿波罗迷的网站运营商协助下，成功再现了所有细节。开发负责人土田一郎强调：“引擎部分的配管及火箭主体的槽数量都和实物一致。乍看之下不会留意的部分也精益求精，决不敷衍了事。”

万代公司内部对其高额定价也存在分歧，但土田充满自信地表示：“如果价格不上不下，则无法突出产品的特色。希望让顾客们看到认为物超所值的完成品。”

土田在研究生时代专攻双脚行走机器人工程学，抱着把所学活用于游戏领域的梦想进入万代工作。按他的话说：“自己的梦想是制作全世界所有人都能喜欢的玩具。”

