游戏 : 电影[变形金刚3]将以3D形式上映 ( 2074 次阅读 ) 《变形金刚》（Transformers）导演迈克尔·贝（Michael Bay）和制片人近日接受了《今日美国》（USAToday）的专访，其中透露了《变形金刚3》的部分剧情以及反派的身份，并首次证实这部影片将以3D形式上映！



贝和制片人Lorenzo di Bonaventura对记者表示，《变形金刚3》将是“变形金刚三部曲”的故事高潮和大结局，每个角色的命运都将尘埃落定，不会有什么备选结局之类的。他还特别提到很多角色会死亡而且不会复活。“做为一部三部曲它真的就要结束了”，贝说，“除非以后他们重拍”。



对于反派，他们这次的选择可能也会让很多80年代老版的粉丝高兴：震荡波（Shockwave）。这个可以变成激光炮的独眼机器人在其他狂派和博派机器人前往地球的时候成为了赛伯坦星球上的独 裁统治者。



剧情方面，据贝透露，他们研究了很多当年美苏太空竞赛的资料，《变形金刚3》将告诉人们在这场太空竞赛的背后也有变形金刚的参与。“这一集故事更有神秘色彩”，贝说，“它会告诉你我们打小熟知的历史背后的真相”。



人类角色方面，观众将看到希亚·拉伯夫（Shia LaBeouf）所扮演的萨姆（Sam Witwicky）大学毕业步入社会找工作的经历，尽管他曾帮助变形金刚两次拯救世界，但依然无法找到一个好工作。



迈克尔·贝说他注意到了人们对《变形金刚2》的批评，他也从中吸取了一部分，比如在《变形金刚3》中你就不会看到那么多愚蠢的笑料——尽管约翰·特特罗（John Turturro）仍将回归负责搞笑。