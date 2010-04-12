理财 : 一线城市房屋空置率达40% 物业税或将开征 ( 1928 次阅读 )



据统计，上海、北京和深圳房屋的空置率已达到40%，也就是说，将近一半房子是没人住的。这样的空置率十分惊人。



最近，国家电网利用智能网络，在全国660个城市查出一个数据，总共有6540万套住宅电表读数连续6个月为零。也就是说，房子空在那儿没人居住，很多房子在炒家手上，既不出租也不自用只为等着涨价，造成社会资源的极大浪费，也给银行带来了极大的风险。买房子在银行有杠杆效应，20%的首付有4 倍的杠杆效应，40%的首付有1.5倍的杠杆效应，只有50%的首付，银行和个人的风险才是对等的。



国土部：物业税在地方已经开始试点空转



据了解，尽管业界认为物业税开征的条件和时机尚未成熟，但是试点物业税的消息却是越传越真。国土资源部土地利用管理司副司长冷宏志表示，要加快物业税、不动产税政策出台的进程，在地方已经开始试点空转。



业内分析，物业税开征还有几个现实问题等待解决。物业税开征之后，需要协调分给国家和地方的比例，以及哪些相关税收将替代；其次，由于我国房地产评估业在跨体系评估方面的经验不足，政府每年对所在区域的物业进行评估几乎是不可能完成的任务。



网上流传"崩盘论"引地产业热议



网友断言房价即将崩盘，但现实中的房价却天天看涨，百姓只能望房兴叹。



面对这份《中国房地产崩盘时间表》，崩盘的可能性到底有多大？



易宪容表示，由于中日两国的国情、金融体系及人口数量、城市化进程等均存在着诸多差异，在单纯的相似的表象不能解释其本质不同的背景下，上述" 崩盘"之说可能只是"预言"而已。



不过，作为国内房产泡沫论的坚持者，易宪容对本报表示，当前楼价的持续高涨根本原因是因为投机性需求的大幅增长，受此影响，与一二线城市不同的是，类似于淄博这样的二三线城市仍然具备吸引投机资金的能力，所以，这几年房地产整体还难以遭到崩盘的结果，"但一旦房地产泡沫破裂，后果将比日本更严重"。



"租价比"失衡一线城市土地市场现泡沫



租价比(年租金与房价的比率)是不动产投资收益最为敏感的判断指标，也是衡量不动产市场健康程度的重要参考。



一套房子的租价比=出租价格(一年)/房价(不含装修与税费)。如果这个比值低于4.5%,则说明该地区的房价存在泡沫；如果该比值高于 5.5%，则该住房尚存在升值空间。



北京、上海、深圳、天津、杭州、青岛等典型城市各类物业租价比的变化趋势显示，近5年来，由于供需失衡引致销售价格相对租金水平的过快上涨，住宅和商业物业租价比总体呈下降趋势，租售价格变化未能保持相应速度，住宅长期投资者的租金回报收益不理想，偏离理性投资者的正常投资回报率。



房价涨幅高于地价土地市场泡沫全面蔓延



从全国城市地价与房地产市场关系分析看，房价上涨幅度远高于地价，商品房价格及增长率均为2001年以来最高水平，土地市场泡沫已经全面蔓延。



海南省为抑制房价暴涨而在年初暂停土地出让，却导致房价应声跳涨。



北京"地王"频出，国土部暂停热点区域的土地"招拍挂"活动。随后，又提出，各地在今年住房和保障性住房用地供应计划编制公布前，不得出让住房用地。与此同时，主要城市房价又开始了新一轮飙升，上海、杭州等城市的部分楼盘出现了抢购现象。



专家：防止房地产泡沫变革土地"招拍挂"制度



中国土地勘测规划院地价所所长赵松表示，2010年国家在宏观调控方面的各项措施预期有所调整，这将对土地及房地产开发的金融环境、供求关系产生直接影响，并进而影响地价走势。从目前的国家政策趋势来看，2010年还会有一系列调控政策的跟进，地价上涨幅度或会有所放缓。



业内专家指出，在土地市场依然处于上升周期之时，单纯依靠"收"的办法来控制房价，只能会"事与愿违"。而防止房地产泡沫，关键在于变革现有的土地供应制度，让地方财政不再依赖于土地出让收入。同时，从根本上解决城乡二元分割，扩大土地整理和储备的范围。另外，在金融和税收政策上，加大对不同阶层购房的差异化支持力度，唯有如此，方能化解房地产领域内的痼疾。



"租价比"的失衡，造成地价房价疯长，泡沫显现在一线城市尤为突出。因此防止二、三线城市地价跟风过快上涨是眼下最重要的。根据新的地产调控思路，未来，政府对土地市场的着力点应当是"增加普通商品住房用地供给，遏制投资投机性需求，防止房价过快上涨"，其目的都是遏制房价。所以，土地"招拍挂"制度改革势在必行。



国土部：土地"招拍挂"将调整或以招标为主



国土部一位内部人士4月1日透露，未来土地出让会转向以招标为主，避免"价高者得"的过于简单的拍卖出让方式，并会选择在房价上涨较快的一线城市和部分二、三线城市进行先期试点。