



日本经济产业省4月5日召开产业结构审议会分会，发表了支援医疗、看护产业，及动画片和流行等文化产业的新政策，以争取外国人来日本，搞活文化与医疗市场。



会议提议新设创造者和外国人患者在留资格，以此来反映政府的新增长战略。



超越国境去出色外国医疗机关受诊的“医疗旅游观光事业”在全世界备受关注，在治疗心脏病和前列腺癌手术等领域有着高超的技术和实际成果的日本医疗机关备受关注，但是大部分的外国人患者必须用旅游和商务等短期签证逗留治病。



这样，需要长期逗留的并发症的治疗，需要多次去医院进行手术后治疗的患者很难来日治疗，而经济产业省希望改变现在的出入境管理及难民认定法，设立“医疗滞在签证”，根据治疗内容决定签证期限。



如果设立这种签证，在日本国内培养医疗翻译已成当务之急。

另一方面，经济产业省认为，有关文化产业工作签证的取得条件也应当缓和。现在要求一定程度以上的学历和实际业务经验,但是对在文化产业方面具有创造力的人，这些条件应该给予缓和。





日本政府还准备推出温泉、日本菜和日本的医疗检查成龙配套的旅游商品。

日本的地方政府也已经从这方面着手开始活动，德岛县3月下旬试验性地进行了中国人的糖尿病检验和健康料理观光旅行。日本的医疗得到中国游客的好评。



另外，在枥木鬼怒川温泉附近的日光市高德的独协医生大日光医疗中心，从4月1日开始设立“旅游医疗科”，最近也将设立“国际旅游医疗学会”，其事务局设立在该中心中，这种尝试在日本还是首次，“旅游医疗科”的中心作用是在实行健康检查等医疗服务外，也安排旅游和休闲、娱乐，他们希望以此使旅游客，特别是向往日本先进的医疗设备和疗养胜地的外国旅游客能在这里长期逗留，以使本地的经济活跃起来。



该中心从2007年与鬼怒河温泉的5宾馆合作开展了“投宿型综合性健康检查”。到现在为止约150人利用了这一健康检查。



旅游医疗科在充实健康检查部门的同时，还进行如下工作， (1)企业工作人员健康增进程序的作成；(2)带有医疗服务项目的旅游规划；(3)作成预防医学的康复程序。

这里可以使病人在护士的照料下在旅游地、温泉地休养，他们与旅游地联合规划项目，开发长期性的温泉疗法，以获得回头客。



这个中心更看好来自中国大陆、台湾、香港及韩国富裕层，为此他们还雇用了中国人护士，并面向旅行代理店制作了宣传手册。



而日本现在非常盛行中国医学体验旅行，这样的旅行根据患者的健康状态制定具体计划，带西洋医学已经无法医治的病患去中国进行中医中药等治疗。有许多癌症患者或其他重病患者全愈或得到了适当治疗。







另一方面，由于日本医生不足等因素的影响，依靠互联网委托外部诊断患者的检验图像的医疗机关增加中，由于中国方面的诊断价格便宜、技术水平也比较高，因此委托中国医生诊断的日本的医疗机关也在不断出现。



这种委托诊断方式被称为远距离画像诊断，病院和诊疗所拍摄的CT(CT扫描)和 MRI(磁共鸣图像)的图像送往有放射线科医生的医疗设施，并请求对方提出报告书。



委托中国人医生进行图像诊断的“日本读影中心”(大阪府)一方面由日本人医生进行诊断，另一方面从2008年开始委托中国医生进行诊断。如果委托外部进行CT等的诊断，在日本国内的行情是每1件3000日元前后，而中国只需700～900日元。



据说现在日本的综合性病院和诊疗所有8设施和中国签约，每月向中国方面委托诊断的件数达800 件。



厚生劳动省医务课表示:“如果最后是日本的医生作出的最终诊断，不能说触犯医师法”。





在日本国内，CT、MRI的共计约1万7000台，从人口比例来看，在发达国家最多。而专业医生是5000人左右。根据民间调查公司矢野经济研究所的调查，利用远隔图像诊断的医疗机关去年有1944个设施，10年增加了8·2倍。