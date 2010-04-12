



日本经济产业省4月5日召开产业结构审议会分会，发表了支援医疗、看护产业，及动画片和流行等文化产业的新政策，以争取外国人来日本，搞活文化与医疗市场。



会议提议新设创造者和外国人患者在留资格，以此来反映政府的新增长战略。



超越国境去出色外国医疗机关受诊的“医疗旅游观光事业”在全世界备受关注，在治疗心脏病和前列腺癌手术等领域有着高超的技术和实际成果的日本的医疗机关备受关注，但是大部分的外国人患者必须用旅游和商务等短期签证逗留治病。



这样，需要长期逗留的并发症的治疗，需要多次去医院进行手术后治疗的患者很难来日治疗，而经济产业省希望改变现在的出入境管理及难民认定法，设立“医疗滞在签证”，根据治疗内容决定签证期限。



如果设立这种签证，在日本国内培养医疗翻译已成当务之急。

另一方面，经济产业省认为，有关文化产业工作签证的取得条件也应当缓和。现在要求一定程度以上的学历和实际业务经验,但是对在文化产业方面具有创造力的人这些条件应该给予缓和。





日本政府还准备推出温泉、日本菜和日本的医疗检查成龙配套的旅游商品。

日本的地方政府也已经从这方面着手开始活动，德岛县3月下旬试验性地进行了中国人的糖尿病检验和健康料理观光旅行。日本的医疗得到中国游客的好评。