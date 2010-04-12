旅行 : 中日观光论坛在日本中部地区举行 ( 1623 次阅读 )



4月2日，日本中部中日旅游业界代表在三重县鸟羽市举办观光论坛，就深化中日旅游领域交流合作进行研讨交流。



中国驻名古屋总领事张立国、国家旅游局大阪事务所长郑保壘，中部华侨华人旅行业协会、日本国土交通省中部运输局、中部广域观光推进协议会、爱知县产业劳动部、爱知县观光协会、岐阜县产业劳动观光部、三重县观光局、石川县观光交流局等地方政府代表，中国银行、国航、东航、南航、银联公司等中资机构驻日代表，以及日本中部地区旅行社、酒店、餐饮等业界代表90多人出席活动。



观光论坛上，中国驻名古屋张立国总领事、国家旅游局大阪事务所郑保壘所长、中资机构及中部华侨华人旅行业协会代表分别就“中日关系发展及人员往来情况”、“中国旅游促进政策”、“中日航线及航空市场展望”、“中国银联卡海外业务发展”、“中国游客赴日旅游”等作了主旨发言。三重县鸟羽、志摩、伊势三市市长作为特别嘉宾出席了论坛后举行的交流会。



张立国总领事表示，当前中日战略互惠关系稳步提升，两国高层交往频繁，经济贸易关系紧密，人员往来交流持续扩大。中日人员往来对于深化理解互信、加强合作、促进中日友好有着积极意义。今年是中国上海世博旅游年，欢迎中部地区人员观看上海世博。今后中国游客赴日旅游也将不断增加。希望中日旅游业界共同努力，积极推动中部地区同中国人员往来取得新发展。



中部广域观光推进协议会事务局长松本正明、爱知县观光协会专务理事井上雅表示，上海世博会规模庞大，魅力非凡。中部曾举办爱知世博会，对上海世博也有热烈期待，祝愿上海世博会取得圆满成功，愿号召更多的当地民众观看上海世博。中部地区是产业中心，观光资源独具特色，愿意加强同中国旅游业界合作，欢迎中国游客访问中部地区。