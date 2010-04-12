



德岛县一市民来信：

我是以日本人配偶身份於4年前来日本的，目前拿的是三年一签的签证。今年，我和妻子（残孤二世）终於可以搬进自己的家了，便想邀请中国的父母来住几日。但父母都已70开外，不知日本方面审查来日探亲的人有无年龄限制 还有，我尚未取得永住权，并且向税务部门报的“所得”又很低，不知我的父母能拿到来日探亲的签证吗？因为我老家在中国东北，父母去日本驻渖阳 事馆办理来日的申请要坐长途火车往返，所以想问问有百分之几十的可能性？若没什堋可能，就不让年迈的父母来回奔波了。





你想让年迈的父母来日本住几天的心情，笔者十分地理解，但关於日本驻中国的使 馆对外国人入境签证的发放，这是日本方面的事，笔者和本报实在说不出其可能性有百分之几十。很是抱歉。

但是，从来信看，你父母都已70开外，反而相对容易取得来日本的许可（来日後非法就劳的可能性相对低）。至於你的收入较低的问题，确实很难作为来日亲属的保证人。所以，建议你请家中收入相对高的亲属（最好是永住者或日本籍的亲属）作为你父母来日的“身元保证人”（要另备文件，证明保证人和你的关系）。

70多岁的老人为办理来日签证 要乘长途火车往返奔波，实在是很辛苦的，但本人不去 事馆又不行。所以，建议你趁父母相对年轻、健康时快快邀请他们来日本一次──不做一下不可能知道是否会成功，总要试一试的吧！