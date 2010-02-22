



日本“国际观光振兴机构”1月25日公布的数据表明，在2009年的日本旅游市场上，中国大陆游客一枝独秀，比 2008年增加0.6%，达到100.6万人次，创下历史新高。相比之下，其他国家的游客都大幅下降。整个2009年，到日本的外国游客只有679万人次，比2008年减少18.7%。在这种背景，日本观光厅再次把目光投向中国。



1月27日，日本观光厅长官沟畑宏在例行记者会上表示，鉴于中国游客日益增多，有必要废除把个人旅游签证的发放对象限定于富裕阶层的“年薪限制”。



从去年7月1日开始，日本政府面向中国开放了个人旅游签证。但是，这种开放是一种有条件的开放，申请旅游者要能够出示年收入25万元人民币(大约合日币330万日元)的证明，或者到银行开具存款在20万元以上人民币的证明，或者把房产证“抵押”在办理申请手续的旅行社。



据了解，日本观光厅长官沟畑宏在记者会上还表示，他会把在今年夏季前取消对中国游客的“年薪限制”作为一个工作目标，与相关政府部门沟通联系。同时，他也表示，“今后对中国游客也还是要考虑一种必要的经济条件的。”



对于日本观光厅长官沟畑宏的见解，日本政府其他部门是有不同意见的。日本法务省、警察厅等政府部门就对此“面露难色”，表示从治安等角度出发，是不能不考虑中国游客的经济条件的，建议考虑在取消“年薪限制”以后，把个人是否拥有信用卡作为考核的经济条件。



《日本旅游新闻》在评论中指出，中国去年有4500万人到海外旅游，但到日本的游客只有100多万人。日本政府希望用取消对中国游客“年薪限制”作为日本旅游市场的起爆剂，在2010年实现接受1000万外国游客的目标。