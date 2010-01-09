旅行 : 第一次与北海道的亲密接触 ( 1758 次阅读 )



我是一个很不喜欢坐飞机的人，尤其是长途旅行，乘坐飞机比其它任何交通都累，难吃的飞机餐、蜷缩的双腿，每次旅游一回要休息很长时间才能恢复过来。但这次北海道之行，舒适这个词从登机那一刻起就始终伴随我的旅程。





我们是乘坐ANA航空的航班到东京转机，并从东京飞到了北海道的首府札幌。一路上并未觉得怎样疲惫，反倒是有舒畅的感觉，不得不表扬一下日本著名的航空公司ANA全日空航空公司。我坐过的飞机中，印象中服务最好的可能算是新航了，但对比之下，我觉得日本的航空公司从设施到服务，有过之而无不及。整个航行过程中，无论是从个人到整体、还是从服装到举止，微笑都贯穿了整个主线，从飞机餐到机上娱乐、从饮食到卫生，都有一种做到极致的感觉，处处渗透着日本人的精致理念，让人感到无懈可击。对于这种真诚细致的劳动和尽善尽美的服务，我只能说一个字：好！



特别值得一提的是，我们去札幌需要从东京羽田机场转机，由于从首都机场出发时北京下大雪，去东京的航班延迟了2个小时才起飞。当时我们非常焦急，因为去札幌的航班是已经订好了的，如果飞机误点，也意味着我们赶不上羽田机场的转机了。于是我将此事告知了全日空的空姐，空姐马上安慰我说没关系，因为全日空(ANA)的国内航班非常充实，光是飞札幌的航班每天都有十几班，非常方便，可以安排我们转乘合适的航班。当飞机降落在东京成田机场后，全日空的几名地勤人员马上帮助我们安排转机的事宜。几分钟后转机航班确定，时间紧急，我们需要坐机场大巴去另外一个机场转机，所以全日空的工作人员很贴心地陪同我们一起办理了出关手续，并且送我们到机场大巴的候车亭，直至目送我们坐上大巴离开。将心比心，这样的服务让身处异国他乡的我们感到无比的安心和温暖。这种体贴入微、以人为本的服务实在让人敬佩，真希望我们国内的航空公司也能如此全心全意为乘客着想，毕竟旅途中的人们更需要温馨的服务。



贺岁大片《非诚勿扰》让北海道红遍大江南北，而我也跟随着《非诚勿扰》来到了北海道。很多人都追寻着那对情侣的踪迹来北海道体验爱情的真谛。然而事实证明，北海道的美丽不仅是电影里播放的那些，从札幌到小樽，再从小樽到登别、函馆，一路上值得回味的美景真的太多太多。



小樽是个不为人熟知的地名。但这是日本颇具历史的一座小城，曾是一个很大的港口，但后来随着历史的变迁人口渐渐减少，航运业也日渐衰落，当地人也把航运业转为了旅游业。不是每一个小城都会令人留恋，但小樽绝对是其中之一，当我们一行人漫步在古运河边的时候，历史的喧嚣仿佛就在耳边回荡，小城商业街上的美食和可爱的玩偶令人流连忘返。在这里提到小樽，就想介绍给那些正在热恋的情侣们，在这里空气中四处弥漫的都是甜蜜和安逸，最适合停下脚步写封情书寄给远方的她(他)。



登别最有名的就是温泉和地狱谷。来日本，不可不泡温泉，而泡温泉最讲究的莫过于日本了。频繁的地壳运动造就了日本星罗棋布的温泉，从海上小岛到山中秘境，处处都有可养颜、健身的泡汤或各式观赏性温泉，总数超过3500处。对日本人来说泡温泉是一种享受，更是生活中必不可或缺的一部分。登别温泉是全日本最具代表性的温泉区，也是品质最好、最受欢迎的温泉，号称“日本第一汤”。真幸运，我有机会在“日本第一汤” 感受日本人生活的精致和精细，正当我舒服地坐在温泉里裸泡时，忽然旁边走过一位中年女士，吓了一跳，原来是一位清洁人员。估计她早已对裸男不感兴趣了，因为每天在这里工作。不知见到了多少形形色色的裸男了，哈哈。后来才知道，在日本这样的情况很正常，不会有人感到不适应的。



登别地狱谷就在我们温泉酒店的附近。这里的风景，不能用美形容，因为一到这里，就仿佛置身于仙境之中。据说这里的火山口每隔20分钟喷发一次——我的意思是说，一个小山口，可以供人在旁边观赏的小火山口——非常有意思，与济南的趵突泉颇有相似。



在北海道走访了好多地方，但我最喜欢的当属函馆。这是一座有着30万人口的城市，是与意大利那不勒斯、中国香港齐名的世界三大最美的夜景城市。据介绍，在日本的民意调查中，函馆是日本最具有特色风情的城市及乡村，排名第一噢，而札幌则排在第三位。



好似两面朝海的夹心陆地上，城市夜色灯火通明，夜色中静逸的蓝仿若一幅优美的油画让人赏心悦目。



看过了夜景休息一夜，第二天上午阳光温暖地抚摸着小城的街道，金黄色的枫叶和暗红色的枫叶相互比起了美丽，而公园外的小楼房似乎比园内更美。我漫步在小巷子里，忍不住四处拍照，各色的小房子别具一格，又各不相同，有红色的、绿色的和蓝色的等等各种颜色，比动画片哆啦A梦里的更漂亮。我忽然想，要是一辈子住在这里是怎样的舒适。



其实，我并不是一个时尚爱好者，所以购物那事对我来说并没那么有意思。但来到日本后，才真正发现在日本旅游购物真是一大乐趣，尤其是在东京、北海道等大城市。大百货店和廉价家电销售店以及百元市场等处销售的众多品牌的电子产品，时装，化妆品以及有田烧等瓷器，茶具，餐具和千代娃娃、纸扇、和服、浴衣等传统小礼品，真是种类繁多，目不暇接。都说日本的物价很贵，其实吃住行都很贵，唯独便宜的就是化妆品了，当地的一些品牌比国内的要便宜很多，就连哈根达斯在内，与超市里其它的冰激凌价格差不多，比国内的哈根达斯也要便宜好多呢，我得多吃两根。



第一次亲密接触北海道后才知道，北海道真的如传说中那样漂亮。行程仓促，下一次我一定还要再来，只是下一次，一定要去看樱花，一定要去看雪景，一定要看漫山遍野盛开的薰衣草，一定还要在ANA上继续打完我这次还未打完的游戏，一定！



