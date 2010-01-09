



在近期的一本日本财经杂志上，一张摆放了一片鲜绿的树叶和一片枯黄的落叶的照片给我留下了深深的印象，在这片绿叶上画了日本1950年的人口结构图，在那片枯叶上画有日本2055年的人口结构预测图。在已经自诩“老人国家”的日本，“老后资金”、“退休后生活”、“第二人生”等已经是街头巷尾必闻的话题，银发产业也是日本经济产业中越来越受到追捧的板块。三四十岁的人群也未雨绸缪，尽早地开始了老后生活的规划，其中最为主要的就是养老金的规划和筹备。做养老金规划的方法有多种，这里笔者先介绍的是一种最简单的方法。



这里，我们以一个普通的工薪家庭臼井家为例，臼井先生55岁，太太45岁，无子女。在终于完成了20年的房屋贷款的偿还义务之后，赶紧开始了养老金的规划。



做养老金规划，首先是到底需要准备多少养老金才算够？假设臼井夫妇二人都活到85岁(日本人的平均寿命)、每人每月需要的生活费设定为最低标准15万日元(生活指导标准是每人每月正常基本生活费为20万日元，无社交和娱乐费)，臼井太太认为自己懂得节俭术，每月15万日元的生活费应该可以维持基本生活。那么二人需要储蓄多少生活费呢？丈夫：(85-65)年×12月×15万＝3600万日元；太太：(85-55)年×12月×15万＝5400万日元。此外还需要储蓄一部分备用金，主要用于医药费、介护(老年人护理)费、房屋修理费、数次的旅行费，那么匡算一下臼井先生需要养老金6000万日元；而太太需要养老金8000万日元左右，夫妇二人合计需要准备1.4亿日元！这对于一个工薪家庭简直是天文数字！其实如果考虑物价上升、消费税提高、社会保障(政府给付的养老金降低)、介护保险给付率降低等因素这还是较为保守的估算金额。



如同臼井夫妇的做法，需要先假设寿命的长度(一般设定为本国的平均寿命)，预估自己所需的每月生活费，框算出所需养老金的总额，养老金按照用途主要可以分成：生活费、有目的备用金、意外紧急备用金、余裕资金四个部分。前三种资金是老后生活的基本保障，特别是意外紧急备用金，因为老年人发生伤亡的意外事故比例较高，余裕资金主要是用于丰富养老生活的消遣用途资金，可以在有能力时才考虑。



其次，看看臼井夫妇现在有多少储蓄呢？还缺多少呢？臼井先生为这家大型制造业企业已经效力近30年，按照公司现在的状况来看，他应该可以在退休时获得2000万日元的一次性退职金；到他60岁退休时刚好支付了25年的个人终身年金保险，可以获得1500万日元的最低保障给付金；现有储蓄金500万日元，总计4000万日元。通过国家的厚生年金、医疗保险等还可以获得部分保障，臼井夫妇把养老金目标设定在1亿日元，那么就最低也还有缺口3000万日元左右。如果是自营业者家庭，因为获得的是国民年金给付，低于企业退休人员的厚生年金给付额，自筹养老金的金额还需要提高。



在知道需要筹备多少钱之后，才能够有计划地储蓄和投资。但是对于三四十岁的人来说，“来日方长”的感觉常常导致养老金“计划”中途而废，所以建议把养老金的规划分成十年为一期的几个中期计划，做一份十年间的家庭现金流表，先设定十年间的储蓄目标，并且尽早开始做投资和理财，基金、债券、保险等金融投资产品一般都是投资期越长回报越高，在日本代理投资和理财业较发达，忙碌的工薪族们可以委托专业机构来做。



怎样筹措3000万日元呢？臼井先生还有5年就退休了，按照他现在每月税后50万日元的收入来计算，到60岁退休时总收入是3000万日元，现在臼井家的基本生活费支出是每月28万日元，扣除5年间的基本生活费1680万日元，假设没有任何其他的计划外支出，剩余的钱全部用于储蓄，也只有1320万日元。怎样能够把这1320万日元变成3000万日元呢？就只有到股市上去赌一赌运气了，那还需要达到228%的回报才行！像臼井家这样在臼井先生55岁时才开始计划养老金的，其实太晚了些！养老金是每个人总有一天必须考虑的问题，只会嫌迟不嫌早！



