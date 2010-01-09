理财 : 为外国人租房服务机构成立 ( 1859 次阅读 )



以对在日外国人生活进行支援的NPO法人“在日本外国人信息中心”(东京都新宿区)为母体设立的在日外国人的房租保证团体，新年后开始开展正式活动。目前专门为外国人进行房租保证服务的例子还不太多，而该团体以1都3县的广大地区居住的外国人为服务对象，目前面向中国人、韩国人进行服务，将来将扩大到英语圈。



该中心2006年9月，以东京都内居住的400名外国人为对象实施了抽样调查，发现外国人要租到房平均每人要跑15家不动产公司，除了语言和生活习惯的差异外，怕外国人不交或晚交房费也是一个重要原因。



以东京都为例，目前在日本居住的不同身份外国人在民间租房的比率分别为：就劳者为74.9%，留学生为68.3%，就学、研修生为69.2%，日本人配偶为66.7%，永住及其家族、定住者为55.4%。外国人租房者对赁贷制度最大的不满表现为：租金太高，礼金押金制度，对外国人拒绝出租房屋等。但不动产中介机构的烦恼集中为：屋主不愿借房给外国人，外国人没有保证人或不讲信用，外国人入居后容易发生纠纷等。房东的烦恼也集中在：发生纠纷时谁来解决问题，外国人租房者滞交租金或不辞而别等。在日本国际化的社会里，日益扩大的外国人赁贷市场需要重新规范和提升。



鉴于这种情况，该中心与在日中国人报纸合作，成立了社团法人“外国人生活支持机构”(丰岛区)，开始进行房租保证服务。作为合作伙伴，数家东京都内的房地产公司参加了这项事业。



具体的做法是，参加合作的房地产公司，为找房的外国人介绍房子。借房的外国人向“外国人生活支持机构”交付1个月房租的40～60%，作为保证委托金，每超过1年追加1万日元保证委托金。如果借房的外国人滞纳房租，该机构以积存的保证委托金保证房主1年分的房费。该机构不仅进行房租保证，借主还要登记电子邮件地址，该机构向借主提供生活信息并保持联络。( 张石)

